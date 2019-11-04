Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi başladı

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-lacivertli takım, 8 Kasım Cuma günü Kasımpaşa ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.



Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında ilk 11'de görev alan oyuncular yenilenmeye dönük çalıştı.



Diğer oyuncular ise salonda sakatlık önleyici egzersizlerin ardından sahada koşu ve koordinasyon hareketleri yaptı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.



Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.