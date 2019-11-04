Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi başladı
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Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi başladı

6 saat önce

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-lacivertli takım, 8 Kasım Cuma günü Kasımpaşa ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi başladı, System.String[]

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-lacivertli takım, 8 Kasım Cuma günü Kasımpaşa ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.


Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında ilk 11'de görev alan oyuncular yenilenmeye dönük çalıştı.


Diğer oyuncular ise salonda sakatlık önleyici egzersizlerin ardından sahada koşu ve koordinasyon hareketleri yaptı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.


Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:28 
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