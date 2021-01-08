Fenerbahçe'de kiralık gönderilenler ne yaptı ?

Fenerbahçe'nin başka kulüplere kiraladığı 15 futbolcu, kiralandıkları takımlarda gösterdiği performanslarla dikkat çekti.

Fenerbahçe'de sözleşmesi bulunan ve başka kulüplere kiralanan Deniz Türüç, Miha Zajc, Zanka, Michael Frey, Berke Özer, Oğuz Kağan Güçtekin, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam, Muhammed Gümüşkaya, Emir Miray Köksal, Batuhan Yılmaz, Barış Sungur ve Emre Nasuh gösterdikleri performanslarla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerin scout ekibi oyuncuları yakından takip ederken, Teknik Direktör Erol Bulut'a futbolcularla alakalı aylık rapor sunuyor.

Deniz Türüç

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir'e kiralanan Deniz Türüç, ligde forma giydiği 12 müsabakada 1 asist yaptı. Türüç aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 1 gol 1 asistlik performans göstererek takımının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Miha Zajc

İtalyan ekibi Genoa'ya kiralanan Miha Zajc, Seri A'da 11 maçta forma giyerken, takımına gol ve asist katkısında bulunmadı. Bu performansına rağmen Genoa Teknik Direktörü Davide Ballardini tarafından birçok basın toplantısında övgüyle bahsedilirken, sezon sonunda oyuncunun bonservisinin de alınacağı tahmin ediliyor.

Zanka

Danimarka'nın FC Kopenhag takımına kiralanan Zanka, İngiltere Premier Lig'e adım atmadan önce Kopenhag'da gösterdiği performansla adından söz ettirmiş ve Huddersfield'a transfer olmuştu. Sarı-lacivertlilerde 2019-2020 sezonunun devre arasında kadroda düşünülmeyen Zanka, Alman ekibi Düsseldorf'a kiralanmıştı. 2020-2021 sezonunda ise kadroda şans bulamayan Danimarkalı stoper Kopenhag'a kiralandı ve burada ligde 9 müsabakada forma giydi.

Michael Frey

Fenerbahçe'den Belçika ekibi Waasland-Beveren'e kiralanan Michael Frey, ligde forma giydiği 12 maçta 2 gol, 2 asistlik performans göstererek takımının en çok dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Frey ayrıca Beker van Belgie Kupası'nda oynadığı Sparta Petegem maçında 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

Berke Özer

Fenerbahçe'nin yıldız adayı oyuncularından Berke Özer, 2019-2020 sezonunu Belçika 2. Lig ekibi Westerlo'da geçirirken, 2020-2021 sezonunu da aynı kulüpte kiralık olarak forma giyiyor. 20 yaşındaki genç kaleci, ligde 15 maçta kalesinde 16 gol görürken, 6 müsabakada ise kalesini gole kapattı.

Oğuz Kağan Güçtekin

Fenerbahçe'den Konyaspor'a kiralanan orta saha oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin, bu sezon yeşil-beyazlılarla ligde 11 maç, Türkiye Kupası'nda ise 2 müsabakada forma giydi. Güçtekin, söz konusu müsabakalarda takımına gol ve asist katkısında bulunamadı.

Barış Alıcı

Fenerbahçe'nin Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak forma giyen bir diğer ismi olan Barış Alıcı, 2020-2021 sezonunda ligde sadece 2 müsabakada 66 dakika forma giyebildi.

İsmail Yüksek

Fenerbahçe'nin sezon başında Gölcükspor'dan transfer ettiği İsmail Yüksek, kiralık olarak TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'da forma giyiyor. Yüksek, ligde forma giydiği 10 müsabakada 1 gol ve 1 asistlik performans gösterirken, oynadığı futbolla sarı-lacivertlilerin gözlem ekibinin en çok üzerinde durduğu futbolcular arasında yer alıyor.

Allahyar Sayyadmanesh

Fenerbahçe'nin İranlı forveti Allahyar Sayyadmanesh, sezon başında Ukrayna ekibi Zorya'ya kiralanmıştı. Zorya formasıyla Ukrayna Premier Ligi'nde 6 maçta 2 gol atan 19 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 müsabakada 1 gol atma başarısı gösterdi.

Murat Sağlam

Sağ bek mevkisinde görev yapan Murat Sağlam, sezon öncesi kamplarda takımla beraber yer almış, ancak teknik direktör Erol Bulut tarafından kadroda düşünülmeyince Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a kiralanmıştı. Sağlam, Rizespor ile lig maçlarında forma şansı bulamazken, Türkiye Kupası'nda 2 maçta forma giydi.

Muhammed Gümüşkaya

Boluspor'a kiralanan orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya, kırmızı-beyazlılarla ligde 4 maçta forma giydi ve takımı adına 1 gol kaydetti. Türkiye Kupası'nda 2 maçta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, Boluspor'da kiralık olarak forma giyerken başka bir takıma satışı gerçekleşirse, kırmızı-beyazlı kulüp bu satıştan yüzde 15 pay alacak.

Emir Miray Köksal

Fenerbahçe altyapısında yetişen Emir Miray Köksal, kiralık olarak Belediye Kütahyaspor'da forma giyiyor. 19 yaşındaki futbolcu 3. Lig 2. Grup ekibiyle ligde çıktığı 12 müsabakada 1 gol kaydetti.

Batuhan Yılmaz

Fenerbahçe altyapısında yetişen isimlerden biri olan Batuhan Yılmaz, 24 Erzincansporda 12 maçta forma giydi. 22 yaşındaki ön libero, geçtiğimiz sezonu Modafen'de kiralık olarak geçirmişti.

Barış Sungur

Fenerbahçe'nin Bucaspor'dan sezon başında transfer ettiği Barış Sungur, kiralık olarak Muğlaspor'da forma giyiyor. 18 yaşındaki genç futbolcu, yeşil-beyazlılarla ligde 11, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta forma giydi. Sungur, kupa maçlarında takımı adına 1 gol kaydetti.

Emre Nasuh

Fenerbahçe altyapısında yetişen Emre Nasuh, kiralık olarak 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Turgutluspor'da forma giyiyor. Nasuh, ligde ve kupada toplam 6 maçta takımıyla birlikte sahada yer aldı. - İSTANBUL