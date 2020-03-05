Fenerbahçe'de sorumluluk Volkan Demirel'de! - Son Dakika
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Fenerbahçe'de sorumluluk Volkan Demirel'de!

6 saat önce

Fenerbahçe'de 2. Ersun Yanal dönemi, Trabzonspor maçı ile son buldu.

Fenerbahçe'de sorumluluk Volkan Demirel'de!, System.String[]

Fenerbahçe'de 2. Ersun Yanal dönemi, Trabzonspor maçı ile son buldu. Yönetim yeni teknik adam arayışlarına başlarken, geçici olarak takımın başına geçecek ekip de belli oldu. Buna göre Denizlispor mücadelesinin hazırlıkları; antrenör Zeki Murat Göle ve Volkan Demirel ile performans uzmanı Fatih Yıldız önderliğinde yapılacak.


2014'ten beri ekipteler


Zeki Murat Göle, 2014'te Fenerbahçe'ye katıldı. 40 yaşındaki futbol adamı; İsmail Kartal, Vitor Pereira, Dick Advocaat, Aykut Kocaman, Phillip Cocu ve Ersun Yanal'ın ekiplerinde yardımcı antrenörlük görevini üstlendi. Fatih Yıldız da 2014 yılından beri Sarı- Lacivertliler'de. İlk sezonunda U21 takımının teknik heyetinden yer alan Yıldız, 2015'ten itibaren A takıma geçti. Volkan Demirel ise sezon başında futbol hayatını noktalayarak antrenörlük kariyerine başladı.


Hem antrenör hem oyuncu


Teknik ekibin en önemli yardımcısı ise Emre Belözoğlu olacak. Yönetimin yeni teknik adam olarak düşündüğü isimler arasında da yer alan Emre, Denizlispor maçının hazırlıklarında aktif rol üstlenecek. Tecrübeli kaptan, rakip analizi ve taktik çalışmalarda hem oyuncu hem antrenör olarak yer alacak! (Fanatik)


Volkan Demirel, Trabzonspor, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:23 
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