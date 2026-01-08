Fenerbahçe, Guendouzi ile Görüşmelere Başladı

Fenerbahçe, İtalyan ekibi Lazio'da forma giyen Fransız futbolcu Matteo Guendouzi'nin transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Matteo Guendouzi'nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul'a davet edilmiştir" denildi.

Ayrıca İstanbul'a gelen uçaktan Matteo Guendouzi ve Fenerbahçeli yöneticilerin bulduğu bir fotoğraf paylaşıldı. - İSTANBUL