Fenerbahçe, Jailson için Dalian Kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Jailson'un transferi için Çin'in Dalian Kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jailson Marques Siqueira'nın Çin'in Dalian Professional FC Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 14:15 - Kaynak: AA
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