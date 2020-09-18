Fenerbahçe, Jailson'u 4,5 avro milyon bonservis bedeliyle Dalian Kulübüne verdi

Fenerbahçe, kadrosunda bulunan Brezilyalı futbolcu Jailson'un transferi için Çin'in Dalian Kulübüyle anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jailson Marques Siqueira'nın Çin Kulübü Dalian Professional FC'ye, 4 milyon 500 bin avro brüt bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır." denildi.