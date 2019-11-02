Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe kafilesi Kayseri'ye geldi
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Fenerbahçe kafilesi Kayseri'ye geldi

6 saat önce

Süper Lig'in 10. hatasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

Fenerbahçe kafilesi Kayseri'ye geldi, System.String[]

Süper Lig'in 10. hatasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

Sarı-lacivertli ekibi Kayseri Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı.

Güvenlik önlemleri altında otobüsle konaklayacağı otele geçen Fenerbahçe kafilesi, maç saatini beklemeye başladı.

Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 07:44 Kaynak: AA
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