Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, kiradaki oyuncuları Onur Başar'a takip ettiriyor!
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Fenerbahçe, kiradaki oyuncuları Onur Başar'a takip ettiriyor!

32 dakika önce

Fenerbahçe, sezon başında A takımda düşünmediği ve tecrübe kazanmasını istediği isimleri birçok kulübe kiralık olarak gönderdi.

Fenerbahçe, kiradaki oyuncuları Onur Başar'a takip ettiriyor!, System.String[]

Fenerbahçe, sezon başında A takımda düşünmediği ve tecrübe kazanmasını istediği isimleri birçok kulübe kiralık olarak gönderdi.


Bu isimler arasında yer alan Yusuf Mert Tunç, Barış Alıcı, Oğuz Kağan Güçtekin, Allahyar Sayyad Manesh ve Batuhan Yılmaz'ı kiralandıkları kulüplerinde eski idari menajer Onur Başar'a takip ettiren sarı-lacivertli teknik heyet, oyuncuların son durumları hakkında bilgi alıyor.


Oğuz Kağan Güçtekin, Batuhan Yılmaz, Yusuf Mert, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:20 
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