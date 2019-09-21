Fenerbahçe, kiradaki oyuncuları Onur Başar'a takip ettiriyor!
32 dakika önce
Fenerbahçe, sezon başında A takımda düşünmediği ve tecrübe kazanmasını istediği isimleri birçok kulübe kiralık olarak gönderdi.
Fenerbahçe, sezon başında A takımda düşünmediği ve tecrübe kazanmasını istediği isimleri birçok kulübe kiralık olarak gönderdi.
Bu isimler arasında yer alan Yusuf Mert Tunç, Barış Alıcı, Oğuz Kağan Güçtekin, Allahyar Sayyad Manesh ve Batuhan Yılmaz'ı kiralandıkları kulüplerinde eski idari menajer Onur Başar'a takip ettiren sarı-lacivertli teknik heyet, oyuncuların son durumları hakkında bilgi alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:20
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı! Futbol dünyası, Neslican Tay'ın ölümüne sessiz kalmadı Vedat Muriqi, Ersun Yanal'ı şaşırttı: Burası Fenerbahçe Beşiktaş'ta Victor Ruiz şoku! 1 ay yok