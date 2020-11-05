Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri 'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve istasyon çalışması yaptı.

Korona bitmeden kuş gribi patlak verdi! 330 bin tavuk itlaf edilecek

İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık