SPOR Fenerbahçe Kulübü, Atatürk'ü Dolmabahçe açıklarında andı - Son Dakika

Fenerbahçe Kulübü, Atatürk'ü Dolmabahçe açıklarında andı

İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe Kulübü, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 83'üncü yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nın açıklarında gerçekleştirdiği törenle andı.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından '10 Kasım Vapuru'yla ikinci kez organize eden anma törenine; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, sporcular ve teknik ekipler, üyeler, FBÇGK üyeleri ve kulüp çalışanları katıldı. Kadıköy'de bulunan Eminönü/ Karaköy Şehir Hatları İskelesi'nden Türk bayrakları, Fenerbahçe bayrakları ve Atatürk portresiyle donatılan vapur Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na doğru hareket etti. Saat 9'u 5 geçe siren sesleri eşliğinde Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından beyaz karanfiller suya bırakıldı. Daha sonra ise İstiklal Marşımız hep bir ağızdan okundu.