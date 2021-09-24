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Son dakika haber: Fenerbahçe Kulübü, "Futbolda şike kumpası" davasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

Son dakika haber: Fenerbahçe Kulübü, "Futbolda şike kumpası" davasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi

24.09.2021 15:35

Bir son dakika haberine göre Fenerbahçe Kulübü, "Futbolda şike kumpası" davasının gerekçeli kararıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe Kulübü, "Futbolda şike kumpası" davasının gerekçeli kararıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilen toplantıda, sarı-lacivertli kulübün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin ile kulüp avukatları Naim Karakaya ve Erden Gürden açıklamalarda bulundu.

Toplantıyı Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ile yönetim kurulu üyesi Can Gebetaş da takip etti.

3 Temmuz 2011'de Fenerbahçe'yi ele geçirmek amacıyla bir operasyon sürecinin başladığını belirten Fethi Pekin, "Bunun neticesinde yargılama süreçleri var. Geçen sene 6 Kasım'da, yaklaşık 10 yıl sonra Aziz Yıldırım ve diğer yöneticilerin beraatine karar verildi. Dosya Yargıtay'a gitti. Bu sene 4 Haziran'da 'Futbolda şike kumpası' davasında verilen kararda çok ağır cezalar çıktı. 7 Eylül'de 2 bin 898 sayfadan ibaret gerekçeli karar bize ulaştı. Bu kararı o günden bu yana detaylı tetkik ediyoruz. 20 Ağustos'ta 10 sene önce Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Fenerbahçe'mizi Avrupa kupalarından men etme kararına karşı açtığımız tazminat davamız var. Bunların 3'ü etle tırnak gibi. Mayıs 2021'de 3 Temmuz davasında Yargıtay Başsavcısı beraat yönünde mütalaasını verdi. Eylül başından itibaren adli tatil bitince süreç devam edecek. Yargıtay'da kararın onanmasını bekliyoruz. Fenerbahçe'nin başından beri dimdik durduğu bu mücadelesinde haklı olduğu kanıtlanmıştır." ifadelerini kullandı.

TFF'nin 2011'de aldığı karar sonrası UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nden men edilmeleri gerekçesiyle, federasyona tazminat davası açtıklarını hatırlatan Pekin, şunları kaydetti:

"Ortada sadece bir polis fezlekesi var. TFF, Fenerbahçe'yi disiplin kuruluna sevk etmeden ve savunmasını almadan Avrupa kupalarından men ediyor. Böyle bir hata yapmışlar. TFF'ye açılan davada 250 milyon lira, yani 25 milyon avroluk kısım belirli bir zarardır. Bir de belirsiz zararlar var. Mahkeme bununla ilgili bilirkişi tayin edecek. Biz de öğreneceğiz. Bu rakam artacak. Bu zararların oluştuğu günden itibaren yasal faiziyle birlikte bir karar çıkacaktır. 250 milyon liraya kamuoyu takılmasın. Rakamın çok daha yüksek çıkacağına inanıyoruz."

Karakaya: "Kulübümüze telafisi imkansız zararlar verilmiştir"

Sarı-lacivertli kulübün avukatı Naim Karakaya, "Futbolda şike kumpası" davasında Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler hakkında verilen beraat kararının bu yıl bitmeden onanmasını beklediklerini kaydetti.

Gerekçeli kararla ilgili değerlendirmede bulunan Karakaya, "FETÖ'nün kuruluşu, amacı ve işleyişine yer verilmiş, örgüt ile futbol arasındaki bağlantılar ifade edilmiştir. Mahkeme her sanık için ayrı ayrı gerekçelerini ifade etmiş. Sanıkların çok önemli bir kısmının ByLock'u yaygın biçimde kullandığını öğrendik. Bunun bir yargı kararıyla tescillenmiş olması Fenerbahçe'nin ilk gün söylediklerinin doğruluğunu ifade etmektedir. Beraat kararının da 2021 yılı bitmeden onaylanmasını bekliyoruz. Kulübümüze telafisi imkansız zararlar verilmiştir. Bu örgüt büyük Fenerbahçe camiası ve taraftarının oluşturduğu sarı-lacivert duvara çarpmıştır. Maddi ve manevi zararlar eksiksiz giderilene kadar hukuk mücadelemizin yürütüleceğinden camiamızın şüphesi olmasın." şeklinde görüş belirtti.

Gürden: "Zararlarımızın giderilmesini talep ediyoruz"

Fenerbahçe'nin TFF'ye açtığı tazminat davasıyla ilgili görüşlerini aktaran bir diğer kulüp avukatı Erden Gürden ise şöyle konuştu:

"Davamızı çok etraflıca değerlendirdik. İki yıldır bunun hazırlığını devam ettiriyoruz. Davayı TFF'ye yönelttik. Bunun nedeni, o dönemde TFF'nin almış olduğu karar nedeniyle UEFA'nın Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden men etmesiyle alakalı. TFF, bir polis fezlekesine dayanarak bizim Avrupa kupalarından men edilmemiz yönünde hukuksuz karar alıyor. UEFA da bizi men ediyor. Zararlarımızın giderilmesini talep ediyoruz. 250 milyon lira olarak açıkladık, aslında 25 milyon avrodur. Kulübün maksimum menfaatlerini değerlendirerek doğru bir rakamla dava açtık. Camianın içi rahat olsun. Yargılama devam etmektedir."

Son dakika haber: Fenerbahçe Kulübü, Futbolda şike kumpası davasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi
Son dakika haber: Fenerbahçe Kulübü, Futbolda şike kumpası davasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi
Son dakika haber: Fenerbahçe Kulübü, Futbolda şike kumpası davasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi
Son dakika haber: Fenerbahçe Kulübü, Futbolda şike kumpası davasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi

Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Yargıtay, Pekin, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Fenerbahçe Kulübü, 'Futbolda şike kumpası' davasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi - Son Dakika


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