Fenerbahçe Kulübünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kante teşekkürü - Son Dakika
Spor

Fenerbahçe Kulübünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kante teşekkürü

04.02.2026 11:19
Fenerbahçe Kulübü, Fransız futbolcu N'Golo Kante'nin transfer sürecinde verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Sarı-lacivertli kulüpten başkan Sadettin Saran imzasıyla yapılan açıklamada, Fransız futbolcu N'Golo Kante'nin transfer sürecinin başarıyla tamamlandığı duyurulurken, bu transferin gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N'Golo Kante'nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hem Fenerbahçe'mizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım. Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur. Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı. Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız."

Deneyimli oyuncunun bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

