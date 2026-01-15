Fenerbahçe Kupada İlk Galibiyetini Aldı

Sarı-lacivertliler, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 mağlup ederek kupada ilk galibiyetini aldı.
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılı ekipte, Gaziantep FK maçının hazırlıkları başlayacak.
TÜRKİYE KUPASI
- B GRUBU
15.30 ikas Eyüpspor - Alagöz Holding Iğdır FK
18.00 Sipay Bodrum FK - TÜMOSAN Konyaspor
- C GRUBU
13.00 Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor
20.30 Beşiktaş - Emre Gökdemir İnşaat Keçiörengücü
BASKETBOL
- Euroleague
20.30 Anadolu Efes - Baskonia Vitoria-Gasteiz
- EuroCup Kadınlar
21.15 Kibirkstis - ÇİMSA ÇBK Mersin
VOLEYBOL
- Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
19.00 Eczacıbaşı Dynavit - Olympiacos Piraeus
