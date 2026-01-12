Fenerbahçe, Kupaya Hazırlanıyor - Son Dakika
Fenerbahçe, Kupaya Hazırlanıyor

12.01.2026 18:59
Fenerbahçe, 13 Ocak Çarşamba günü Beyoğlu Yeni Çarşı ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma ve çabukluk hareketleriyle süren idman; dar alanda yapılan pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Galatasaray maçında forma giyen oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Takımın eski futbolcularından Bruno Alves ile Miroslav Stoch da idmanın bir bölümünü izledi. - İSTANBUL

19:01
18:43
18:24
17:46
17:29
16:40
