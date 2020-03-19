Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor! Takımda 3 eksik... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor! Takımda 3 eksik... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor! Takımda 3 eksik...

6 saat önce

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor! Takımda 3 eksik..., System.String[]

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.


Ligde kötü bir dönem geçiren sarı-lacivertliler, son 7 haftada galip gelmeyi başaramadı.


Fenerbahçe, haftaya 40 puanla 7. sırada giriyor.


- Maç seyircisiz oynanacak


Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında yapılacak karşılaşma seyircisiz oynanacak.


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mücadeleye seyirciler alınmayacak.


- Fenerbahçe'de 3 önemli eksik


Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor karşısına 4 futbolcusundan yoksun çıkacak.


Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Altay Bayındır, Hes Kablo Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.


Bu oyuncuların yanı sıra sarı kart cezalı Hasan Ali Kaldırım da takımını yalnız bırakacak.


Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci, Vedat Muric ve Garry Rodrigues ise kart görmeleri durumunda 28. haftada Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.


Ülker Stadı, Kayserispor, Fenerbahçe, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:13 

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