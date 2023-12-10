Fenerbahçe\'ye Rade Krunic transferinde rakip çıktı

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin uzun zamandır radarına aldığı yıldız futbolcu Rade Krunic hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Fransız basını, Lyon'un Rade Krunic için devreye girdiğini yazdı.
Le10Sport'un haberine göre, Ligue 1'de kötü günler geçiren Lyon, yıldız futbolcu Krunic'i transfer listesine ekledi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe Rade Krunic ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Ayrıca haberde, Krunic ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Milan'ın, Fenerbahçe'den resmi transfer teklifi beklediği yazıldı.
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