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Fenerbahçe'ye Rade Krunic transferinde rakip çıktı - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye Rade Krunic transferinde rakip çıktı

Fenerbahçe'nin uzun zamandır radarında olan Rade Krunic için Fransız ekibi Lyon'un da devreye girdiği ve yıldız futbolcuya teklif yapacağı belirtildi.

10.12.2023 - 17:43,  Güncelleme: 17:51
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin uzun zamandır radarına aldığı yıldız futbolcu Rade Krunic hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Fransız basını, Lyon'un Rade Krunic için devreye girdiğini yazdı.

LYON DEVREDE

Le10Sport'un haberine göre, Ligue 1'de kötü günler geçiren Lyon, yıldız futbolcu Krunic'i transfer listesine ekledi.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIĞI GÜNDEMDE

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe Rade Krunic ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Ayrıca haberde, Krunic ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Milan'ın, Fenerbahçe'den resmi transfer teklifi beklediği yazıldı.

Fenerbahçe\'ye Rade Krunic transferinde rakip çıktı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol
YORUMLAR (1)
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Rade Krunic, Fenerbahçe, Lyon, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Rade Krunic transferinde rakip çıktı - Son Dakika
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