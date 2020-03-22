Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdular: Kwadwo Asamoah - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdular: Kwadwo Asamoah - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdular: Kwadwo Asamoah

6 saat önce

Bu sezon istediği sol bek transferini yapamayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdular: Kwadwo Asamoah, System.String[]

Bu sezon istediği sol bek transferini yapamayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.


Transfer için yeni teknik direktörü bekleyen Fenerbahçe'ye Gana basınından sürpriz bir iddia geldi. Gana basınının haberine göre Fenerbahçe, Inter'in sol beki Kwadwo Asamoah ile ilgileniyor.


GALATASARAY İSTEMİŞTİ


31 yaşındaki futbolcu ile Fenerbahçe'nin dışında Lazio, Napoli ve Hoffenheim'ın ilgilendiği de belirtiliyor. Asamoah'ın adı geçtiğimiz sezonlarda sık sık Galatasaray ile anılmış ancak sarı kırmızılı takım Ganalı bekin yerine Yuto Nagatomo'yu kadrosuna katmıştı.

Kwadwo Asamoah, Fenerbahçe, Gana, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:25 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem
Şarkıcı Derya Uluğ akıma uydu, Ozan Tufan'a mesaj gönderdi Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ligler yeniden başlar veya iptal edilebilir
Beşiktaş, Lens'in Beşiktaş, Lens'in "Ülkeme gitmek istiyorum" talebini reddetti         
10:01
Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı         
09:42
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı         
19:04
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem         
17:14
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor         
17:12
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi         
15:32
Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti         
14:15
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı         
13:28
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı         
13:22
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta         
11:54
Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba         
11:04
Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor         
11:00
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti         
10:25
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek         
01:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 16:57:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdular: Kwadwo Asamoah - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]