Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdular: Kwadwo Asamoah

Bu sezon istediği sol bek transferini yapamayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.



Transfer için yeni teknik direktörü bekleyen Fenerbahçe'ye Gana basınından sürpriz bir iddia geldi. Gana basınının haberine göre Fenerbahçe, Inter'in sol beki Kwadwo Asamoah ile ilgileniyor.



GALATASARAY İSTEMİŞTİ



31 yaşındaki futbolcu ile Fenerbahçe'nin dışında Lazio, Napoli ve Hoffenheim'ın ilgilendiği de belirtiliyor. Asamoah'ın adı geçtiğimiz sezonlarda sık sık Galatasaray ile anılmış ancak sarı kırmızılı takım Ganalı bekin yerine Yuto Nagatomo'yu kadrosuna katmıştı.