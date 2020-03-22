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Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdular: Kwadwo Asamoah
6 saat önce
Bu sezon istediği sol bek transferini yapamayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.
Bu sezon istediği sol bek transferini yapamayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.
Transfer için yeni teknik direktörü bekleyen Fenerbahçe'ye Gana basınından sürpriz bir iddia geldi. Gana basınının haberine göre Fenerbahçe, Inter'in sol beki Kwadwo Asamoah ile ilgileniyor.
GALATASARAY İSTEMİŞTİ
31 yaşındaki futbolcu ile Fenerbahçe'nin dışında Lazio, Napoli ve Hoffenheim'ın ilgilendiği de belirtiliyor. Asamoah'ın adı geçtiğimiz sezonlarda sık sık Galatasaray ile anılmış ancak sarı kırmızılı takım Ganalı bekin yerine Yuto Nagatomo'yu kadrosuna katmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:25
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