Spor

Fenerbahçe Opet Yarı Finale Yükseldi
06.01.2026 21:59
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde Nesibe Aydın'ı 109-56 yendi.

Beyza Betül CİHAN/ İSTANBUL, -

SALON: Fenerbahçe Metro Enerji Spor

FENERBAHÇE OPET: Williams 19, Rupert 18, Meesseman 15, Sevgi 14, Alperi 12, McBride 10, Meltem 7, McCowan 4, Olcay 4, Allemand 3, Tuana 3.

NESİBE AYDIN: Rennia Davis 21, Kelsey Bone 13, Morgan Green 13, Yağmur Önal 7, Yvonne Turner 2, Derin Yaya, Tuğçe Gürel, Pelin Gülçelik, Büşra Akgün, Şeyma Yılık, Aysude Torcu.

1'İNCİ PERİYOT: 27-17

DEVRE: 51 – 27

3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-40

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Opet rakibi Nesibe Aydın'ı 109-56 skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Sarı-lacivertliler, yarı final müsabakasında ise 9 Ocak Cuma günü saat 17.30'da Denizli'nin ev sahipliğinde Çimsa ÇBK Mersin ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Basketbol, Aydın, Spor

01:00
