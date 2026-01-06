Beyza Betül CİHAN/ İSTANBUL, -
SALON: Fenerbahçe Metro Enerji Spor
FENERBAHÇE OPET: Williams 19, Rupert 18, Meesseman 15, Sevgi 14, Alperi 12, McBride 10, Meltem 7, McCowan 4, Olcay 4, Allemand 3, Tuana 3.
NESİBE AYDIN: Rennia Davis 21, Kelsey Bone 13, Morgan Green 13, Yağmur Önal 7, Yvonne Turner 2, Derin Yaya, Tuğçe Gürel, Pelin Gülçelik, Büşra Akgün, Şeyma Yılık, Aysude Torcu.
1'İNCİ PERİYOT: 27-17
DEVRE: 51 – 27
3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-40
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Opet rakibi Nesibe Aydın'ı 109-56 skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Sarı-lacivertliler, yarı final müsabakasında ise 9 Ocak Cuma günü saat 17.30'da Denizli'nin ev sahipliğinde Çimsa ÇBK Mersin ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Opet Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?