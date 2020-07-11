Fenerbahçe, Sivasspor maçına hazır - Son Dakika

Fenerbahçe, Sivasspor maçına hazır

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı sonlandırdı.

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda yarın saat 21.00'de başlayacak Demir Grup Sivasspor müsabakası için tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 21:03 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Sivasspor maçına hazır - Son Dakika Spor
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