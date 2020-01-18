Fenerbahçe yöneticileri, Gaziantepli kongre üyeleriyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe yöneticileri, Gaziantepli kongre üyeleriyle buluştu - Son Dakika Spor

Fenerbahçe yöneticileri, Gaziantepli kongre üyeleriyle buluştu

16 dakika önce

Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği geceye Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Zeynep Sevil Becan, Kemal Danabaş, Ömer Okan, Selahattin Baki, Futbol A Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı, Yardımcı Antrenör Volkan Demirel ile 1907 Fenerbahçe...

Fenerbahçe yöneticileri, Gaziantepli kongre üyeleriyle buluştu, System.String[]

Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği geceye Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Zeynep Sevil Becan, Kemal Danabaş, Ömer Okan, Selahattin Baki, Futbol A Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı, Yardımcı Antrenör Volkan Demirel ile 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ruşen Çetin'in yanı sıra Güneydoğu Anadolu Bölge Dernekleri ve davetliler katıldı.


Gerçekleşen buluşmada açılış konuşmasını Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Sinan Camcıoğlu yaptı. Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Sevil Zeynep Becan ise daha demokratik ve katılımcı bir Fenerbahçe için temsilci üyelere kongre üyeliğine geçmeleri çağrısında bulundu. Yeni kongre üyeleri ise kulübün başlattığı avantajlı kampanyadan tüm temsilci üyelerin yararlanması gerektiğini vurguladı.


Fenerbahçe yöneticileri, temsilci üyelikten kongre üyeliğine geçen üyelere rozetlerini takarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği de yönetim kurulu üyelerine hediyeler takdim etti.


Gecenin sonunda ise Fener Ol kampanyasına destek olan misafirlere çeşitli hediyeler verildi.

Fenerbahçe, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:46 
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