Fenerbahçeli futbolcular Maradona'yı unutmadı

Fenerbahçeli futbolcular, Beşiktaş derbisi öncesi çarşamba günü hayatını kaybeden Diego Maradona yazılı tişörtlerle ısınmaya çıktı.

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, Diego Armando Maradona'yı unutmadı. Geçtiğimiz çarşamba günü hayatını kaybeden efsane futbolcu için sarı-lacivertliler, özel tişörtler yaptırdı. Fenerbahçeli futbolcular, üzerinde Maradona'nın bulunduğu bu tişörtlerle ısınmaya çıktı.

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)