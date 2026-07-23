Fenomen Fatma Soydaş'ın yapay zeka savunmasını savcılık görüntülerle çürüttü

Sosyal medya içerik üreticisi Fatma Soydaş, hakkındaki müstehcenlik ve dini değerleri aşağılama suçlamalarına karşı "Görüntüler yapay zeka ürünü" savunması yaptı. Ancak savcılık, dosyaya giren fiziki takip ve video kayıtlarını önüne koyarak Soydaş’ın bu savunmasını çürüttü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TikTok ve Instagram paylaşımları nedeniyle hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçlarından soruşturma yürütülen Fatma Soydaş’ın adliyedeki sorgusuna ilişkin detaylar netleşti.

Gözaltı kararı sonrası kaçtığı değerlendirilen ve yakalanarak adliyeye getirilen Fatma Soydaş, sorgusu boyunca tüm suçu yapay zeka teknolojisine attı.

"ABONELİK İÇERİKLERİM DE YAPAY ZEKA" DEDİ

Savcılık ifadesinde hem genel paylaşımlarını hem de ücretli platformlardaki abonelik içeriklerini reddeden Fatma Soydaş, algı mağduru olduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Abonelik içeriklerimde de herhangi bir müstehcen içerikli paylaşım yapmadım. O paylaşımları herkes benim yaptığımı sanıyor. Benim üzerimden yapılan yapay zeka fotoğraflarından dolayı herkes böyle sanıyor."

SAVCILIK GERÇEK KAYITLARI ÖNÜNE KOYDU

Ancak Soydaş’ın "yüzüm yapay zeka ile montajlandı" iddiası savcılık engeline takıldı. Dosyadaki delilleri inceleyen savcılık, şüphenin sadece fotoğraflardan ibaret olmadığını; Fatma Soydaş'ın başka kişilerle fiziki buluşmalarına ve temaslarına ait gerçek video kayıtlarının da dosyada yer aldığını belirterek yapay zeka savunmasını tamamen çürüttü.

KÖPÜKLÜ İÇECEK SAVUNMASI: BİRA SANILDI, İNANCIMA UYMADIĞI İÇİN SİLDİM

Öte yandan soruşturma dosyasında yer alan ve stadyumda elinde sarı renkli, köpüklü bir içecekle çekilen fotoğrafı da sorulan Soydaş, dini değerleri aşağılama suçlamasına karşı kendisini şöyle savundu:

"Fotoğraftaki içeceğin bira olduğuna ilişkin herhangi bir belirti yoktur. Sanırım sadece köpüğünden dolayı bira olarak algılanmıştır. Paylaşımın bu şekilde algılandığını görünce inancıma ve görüşlerime uygun olmadığını fark ettim ve kaldırdım."

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Soydaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, sosyal medya hesaplarına da Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi.