Fenomen Fatma Soydaş'ın yapay zeka savunmasını savcılık görüntülerle çürüttü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenomen Fatma Soydaş'ın yapay zeka savunmasını savcılık görüntülerle çürüttü

23.07.2026 19:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Dini değerleri aşağılama" ve "müstehcenlik" suçlamalarıyla tutuklanan içerik üreticisi Fatma Soydaş'ın savcılıktaki "yapay zeka" savunmasını savcılık delillerle çürüttü. Şüphelinin ücretli abonelik paylaşımlarını dahi yapay zekaya bağlaması üzerine hareket geçen savcılık, dosyada yer alan fiziki takip ve gerçek video kayıtlarını önüne koyarak savunmayı boşa çıkardı.

Sosyal medya içerik üreticisi Fatma Soydaş, hakkındaki müstehcenlik ve dini değerleri aşağılama suçlamalarına karşı "Görüntüler yapay zeka ürünü" savunması yaptı. Ancak savcılık, dosyaya giren fiziki takip ve video kayıtlarını önüne koyarak Soydaş’ın bu savunmasını çürüttü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TikTok ve Instagram paylaşımları nedeniyle hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçlarından soruşturma yürütülen Fatma Soydaş’ın adliyedeki sorgusuna ilişkin detaylar netleşti.

Fenomen Fatma Soydaş'ın yapay zeka savunmasını savcılık görüntülerle çürüttü

Gözaltı kararı sonrası kaçtığı değerlendirilen ve yakalanarak adliyeye getirilen Fatma Soydaş, sorgusu boyunca tüm suçu yapay zeka teknolojisine attı.

"ABONELİK İÇERİKLERİM DE YAPAY ZEKA" DEDİ 

Savcılık ifadesinde hem genel paylaşımlarını hem de ücretli platformlardaki abonelik içeriklerini reddeden Fatma Soydaş, algı mağduru olduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Abonelik içeriklerimde de herhangi bir müstehcen içerikli paylaşım yapmadım. O paylaşımları herkes benim yaptığımı sanıyor. Benim üzerimden yapılan yapay zeka fotoğraflarından dolayı herkes böyle sanıyor."

SAVCILIK GERÇEK KAYITLARI ÖNÜNE KOYDU 

Ancak Soydaş’ın "yüzüm yapay zeka ile montajlandı" iddiası savcılık engeline takıldı. Dosyadaki delilleri inceleyen savcılık, şüphenin sadece fotoğraflardan ibaret olmadığını; Fatma Soydaş'ın başka kişilerle fiziki buluşmalarına ve temaslarına ait gerçek video kayıtlarının da dosyada yer aldığını belirterek yapay zeka savunmasını tamamen çürüttü.

Fenomen Fatma Soydaş'ın yapay zeka savunmasını savcılık görüntülerle çürüttü

KÖPÜKLÜ İÇECEK SAVUNMASI: BİRA SANILDI, İNANCIMA UYMADIĞI İÇİN SİLDİM

Öte yandan soruşturma dosyasında yer alan ve stadyumda elinde sarı renkli, köpüklü bir içecekle çekilen fotoğrafı da sorulan Soydaş, dini değerleri aşağılama suçlamasına karşı kendisini şöyle savundu:

"Fotoğraftaki içeceğin bira olduğuna ilişkin herhangi bir belirti yoktur. Sanırım sadece köpüğünden dolayı bira olarak algılanmıştır. Paylaşımın bu şekilde algılandığını görünce inancıma ve görüşlerime uygun olmadığını fark ettim ve kaldırdım."

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Soydaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, sosyal medya hesaplarına da  Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi.

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Yapay Zeka, Yapay Zeka, Tutuklama, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Fenomen Fenomen Fatma Soydaş'ın yapay zeka savunmasını savcılık görüntülerle çürüttü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Apple User Apple User:
    hamile kalsa yapay zekadan diyecekler artık 1 0 Yanıtla
  • Hakan Kizilay Hakan Kizilay:
    İçerde içersin huhaha 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
İstanbul’da fırtına uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı İstanbul’da fırtına; uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı
Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi, 1 Haziran 2027’de hakim karşısına çıkacak Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi, 1 Haziran 2027'de hakim karşısına çıkacak
Gaziantep’te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şok etti Gaziantep'te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şok etti
DMM’den “DOA Uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarının düşürüldüğü“ iddialarına yalanlama DMM'den "DOA Uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarının düşürüldüğü" iddialarına yalanlama
Ankara’daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi Ankara'daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi
İran’dan ABD’ye yeni misilleme: Ürdün’deki üs hedef alındı, Erbil’de İHA alarmı İran'dan ABD'ye yeni misilleme: Ürdün'deki üs hedef alındı, Erbil'de İHA alarmı
İstanbul’da fırtına nedeniyle yürüyen yayanın üzerine tabela devrildi İstanbul'da fırtına nedeniyle yürüyen yayanın üzerine tabela devrildi
Bakırköy ve Kadıköy’de iş yerlerine silahlı saldırı: 6 gözaltı Bakırköy ve Kadıköy'de iş yerlerine silahlı saldırı: 6 gözaltı
Samsun’da İkaz ve Alarm Sistemi kuruldu, Valilik uyardı: Sirenler çalacak, panik yapmayın Samsun'da İkaz ve Alarm Sistemi kuruldu, Valilik uyardı: Sirenler çalacak, panik yapmayın
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Özgür Özel’in yeni partisine katılmayacak Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Özgür Özel'in yeni partisine katılmayacak

19:55
Beşiktaş’ın Midtjylland maçı 11’i belli oldu
Beşiktaş'ın Midtjylland maçı 11'i belli oldu
19:50
Galatasaray’ın kamp kadrosunda sürpriz eksik
Galatasaray'ın kamp kadrosunda sürpriz eksik
19:14
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
19:00
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
18:50
Şile Belediyesi’ne yönelik soruşturma Berkant Acil’in ifadesi ortaya çıktı
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma; Berkant Acil'in ifadesi ortaya çıktı
18:44
Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş’ta istifa
Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş'ta istifa
18:38
Dominik Livakovic’in yeni takımı belli oldu İşte kazanılacak bonservis
Dominik Livakovic'in yeni takımı belli oldu! İşte kazanılacak bonservis
18:24
İran’dan İngiltere’deki ABD üssüne tehdit
İran'dan İngiltere'deki ABD üssüne tehdit
17:36
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
17:35
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş’ın ilk ifadesi
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş'ın ilk ifadesi
17:19
Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi
Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi
17:17
Bahçeli’nin “Hazine yardımı“ önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki
Bahçeli'nin "Hazine yardımı" önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki
16:13
Cemil Tugay’dan Ankara’da dikkat çeken ziyaret
Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 20:24:17. #7.12#
SON DAKİKA: Fenomen Fatma Soydaş'ın yapay zeka savunmasını savcılık görüntülerle çürüttü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.