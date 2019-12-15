Fernando ve Emre gol sayısını 6'ya yükseltti - Son Dakika
Son Dakika Spor Fernando ve Emre gol sayısını 6'ya yükseltti - Son Dakika Spor

Fernando ve Emre gol sayısını 6'ya yükseltti

6 saat önce

Sivasspor'un futbolcuları Fernando ve Emre Kılınç, Fenerbahçe maçında attığı golle bu sezon 6. kez rakip fileleri havalandırdı.

Fernando ve Emre gol sayısını 6'ya yükseltti, System.String[]

Sivasspor'un futbolcuları Fernando ve Emre Kılınç, Fenerbahçe maçında attığı golle bu sezon 6. kez rakip fileleri havalandırdı.


Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşan DG Sivasspor'da Fernando ve Emre Kılınç rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 32. dakikasında Fernando, 58. dakikada da Emre Kılınç meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Futbolcular böylece bu sezonki 6. gollerini kaydettiler.


Mücadeleye 11'de başlayan Fernando 74. dakikada yerini Erdoğan Yeşilyurt'a, Emre Kılınç ise 90'da Arouna Kone'ye bıraktı.


Fernando ve Kılınç ayrıca takımda en golcü futbolcu konumunda bulunuyor. - SİVAS

Emre Kılınç, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

F.Bahçe'ye derbi öncesi kötü haber
Ali Koç'tan Terim ve Mustafa Cengiz'e sert sözler! Elinde muzla kendini duvara bantlayan Rize'nin yengesi nefesleri kesti! Üç büyüklerin kayıp haftası!

Son Dakika Haberleri
01:52 Son dakika! Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar sezonu kapattı! - Son Dakika Spor
01:08 Real Madrid, deplasmanda Valencia ile berabere kaldı - Son Dakika Spor
00:52 Maurizio Sarri'den Merih Demiral'a övgü; "Daha iyi..." - Son Dakika Spor
00:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Shane Larkin açıklaması: Biz gereğini yaparız - Son Dakika Spor
00:12 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Shane Larkin... - Son Dakika Spor
21:57 Beşiktaş kaybetti, Babel'in paylaşımına kimse anlam veremedi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 06:26:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fernando ve Emre gol sayısını 6'ya yükseltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]