Fethi Başağa, Libya Başbakanı Dibeybe'yi "barışa karşı güç kullanmakla" suçladı - Son Dakika
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Fethi Başağa, Libya Başbakanı Dibeybe'yi "barışa karşı güç kullanmakla" suçladı

17.05.2022 19:21
Fethi Başağa, Libya Başbakanı Dibeybe'yi "barışa karşı güç kullanmakla" suçladı

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin (TM) Başbakanlığa seçtiği Fethi Başağa, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi "barışa karşı güç kullanmakla" suçladı.

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin (TM) Başbakanlığa seçtiği Fethi Başağa, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi "barışa karşı güç kullanmakla" suçladı.

Başağa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Trablus'a gelmesinin ardından Ulusal Birik Hükümeti taraftarları ile kendisini destekleyen silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalara ilişkin bir dizi açıklamalarda bulundu.

"Şiddet ve silah zoru olmaksızın başkente girerek Trablus halkı tarafından karşılandıklarını" belirten Başağa, "Ulusal Birlik Hükümetine bağlı silahlı grupların tehlikeli bir şekilde askeri tırmanışa neden olmasına şaşırdıklarını" ifade etti.

Başağa, sivillerin güvenliğini tehlikeye atmanın yasalarca cezalandırılması gereken bir suç olduğuna işaret ederek, "başkentin ve halkının güvenliğini tehlikeye atacak bir oluşuma katkıda bulunmayacaklarını" kaydetti.

"Barışı ve ulusal çıkarları öncelemek için barışla geldiklerini ancak sivillerin tehlikeye atılmasından memnun kalmadıklarını" ifade eden Başağa, Ulusal Birlik Hükümetinin altında olmadıklarına işaret ederek, seçilmiş bir otoriteye sahip, sivil, demokratik, yasalarla yönetilen ve şiddet ile kaos içermeyen bir devlet inşa etmekte kararlı olduklarını belirtti.

Tobruk'taki TM tarafından şubat ayında Başbakan seçilen Başağa, sabah saatlerinde Trablus'a gelmişti.

Daha sonra Ulusal Birlik Hükümeti taraftarları ile Başağa'yı destekleyen silahlı gruplar arasında çatışma yaşanmış bunun üzerine Başağa, Trablus'tan ayrılmıştı.

Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanlığı, "yasa dışı silahlı bir grubun kargaşa çıkarmak için başkent Trablus'a sızmaya çalıştığını" bildirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD, Başağa'nın Trablus'a gelmesinin ardından çıkan silahlı çatışmalar üzerine "itidal ve sükünet" çağrısında bulunmuştu.

Libya Başkanlık Konseyi de uluslararası taraflara, diyaloğu destekleme ve ülkede hiçbir şekilde tansiyonun yükselmesine katkıda bulunmama çağrısı yapmıştı.

Başağa ve Dibeybe hükümetleri

Libya'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Başağa'yı başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Ülkede yaklaşık 3 aydır Dibeybe ve Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum Libya'nın yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.

YORUMLAR
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Libya Başbakanı Dibeybe, Türkiye'nin zor anlarda her zaman Libya'nın yanında olduğunu belirtti Libya Başbakanı Dibeybe, Türkiye'nin zor anlarda her zaman Libya'nın yanında olduğunu belirtti
Kaynak: AA

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