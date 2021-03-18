Fethiye Belediye Başkanı, şoförü ve trafikte tartıştıkları tatilcinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Fethiye Belediye Başkanı, şoförü ve trafikte tartıştıkları tatilcinin yargılanmasına başlandı

18.03.2021 11:49
Fethiye Belediye Başkanı, şoförü ve trafikte tartıştıkları tatilcinin yargılanmasına başlandı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca ve şoförü ile trafikte tartıştıkları tatilcinin karşılıklı şikayetleri sonrası açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca ve şoförü ile trafikte tartıştıkları tatilcinin karşılıklı şikayetleri sonrası açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Fethiye 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Belediye Başkanı Karaca'nın avukatı Mustafa Barış Güler ve şoförü Barış Mete ile ilçeye tatile geldiği sırada darbedildiğini, aracına zarar verildiğini iddia eden Murat Çağlar Özbakır'ın avukatı Yaman İyiöz katıldı.

Özbakır'ın avukatı Yaman İyiöz, olayın yaşandığı gün Belediye Başkanı Alim Karaca'nın hayatın olağan akışına aykırı hareket ettiğini öne sürdü.

Karaca'nın olayın ardından katıldığı yerel televizyon kanalındaki programda kendisine siyasi komplo kurulduğunu söylediğini belirten İyiöz, bunun kabul edilemez olduğunu ileri sürdü.

İyiöz, "Müvekkilim Özbakır'ın siyasetle hiçbir bağlantısı yok. Karaca, kendisinin trafikte tacize uğradığını söylüyor fakat görüntülerde tam tersi olaylar yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Mahkeme hakimi, İyiöz'e "Karşı taraftan mala zarar verme konusunda talebiniz var mı?" diye sordu. Bunun üzerine avukat İyiöz de "Daha önce de uzlaşmada 'Bizim zararımızı karşılayın ve bizden özür dileyin.' demiştik ancak karşı taraftan bir cevap alamadık." karşılığını verdi.

Müşteki sanık Barış Mete de daha önceki ifadelerinin geçerli olduğunu söyledi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla düzenlenen törende olması nedeniyle duruşmaya katılamadığı belirtildi.

Mahkeme, hasar miktarının kesin olarak tespitini isteyerek duruşmayı erteledi.

Olay

Kız arkadaşıyla ilçeye tatile gelen Çağlar Özbakır (30), 30 Ağustos 2020'de otomobiliyle trafikte seyir halindeyken makam aracında olan Fethiye Belediye Başkanı ve şoförüyle tartışmıştı. Özbakır, tartışma sonrasında kendisini takip eden Fethiye Belediye Başkanı ile şoförünün hakaret ve tehditlerine maruz kaldığını, otomobiline de zarar verildiğini ileri sürerek şikayetçi olmuştu.

Başkan Karaca ve şoförü Mete de hakarete uğradıkları iddiasıyla Özbakır hakkında şikayette bulunmuştu.

Soruşturma sonrası hazırlanan iddianamede Karaca ve şoförü Mete'nin "mala zarar verme", "hakaret", "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından 2 yıl 7'şer aydan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmiş, Özbakır hakkında ise Karaca ve Mete'ye yönelik "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Alim Karaca, Fethiye, Hakaret, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fethiye Belediye Başkanı, şoförü ve trafikte tartıştıkları tatilcinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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