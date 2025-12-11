Fethiye'de acı olay: Dedesinin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Fethiye'de acı olay: Dedesinin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

11.12.2025 21:29
Fethiye'de yaşanan talihsiz kaza, ilçeyi yasa boğdu. Evlerinin bahçesinden çıkmak isteyen dede, hareket ettirdiği otomobille 2 yaşındaki torunu Muhammet Dursun'a çarptı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dedesinin kullandığı otomobilin altında kalan 2 yaşındaki Muhammet Dursun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TORUNUNU GÖRMEDİ, ÇARPTI

Olay, akşam saatlerinde Karaçulha Mahallesi Gökalan Caddesi'nde meydana geldi. Musa Çağan, 48 ANG 116 plakalı otomobiliyle evinin bahçesinden çıktığı sırada yürüyen torunu Muhammet Dursun'u fark etmeyerek çarptı. Ağır yaralanan küçük çocuk, yakınları tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Küçük Muhammet'in cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Gülgün AKYOKUŞ/ FETHİYE (Muğla)

Kaynak: DHA

