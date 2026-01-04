Fethiye'de 58 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Fethiye'de 58 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fethiye'de 58 Düzensiz Göçmen Yakalandı
04.01.2026 19:36
Muğla'nın Fethiye ilçesinde karada 24'ü çocuk toplam 58 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde karada bekleyen 24'ü çocuk toplam 58 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Fethiye ilçesi Çığlık Koyu mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları ve Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından kara üzerinde tespit edilen 34 düzensiz göçmen (beraberinde 24 çocuk) yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

