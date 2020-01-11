Fethiye'de 9 kaçak göçmenin öldüğü bot faciasına 10 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fethiye'de 9 kaçak göçmenin öldüğü bot faciasına 10 tutuklama - Son Dakika

Fethiye'de 9 kaçak göçmenin öldüğü bot faciasına 10 tutuklama

6 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, lastik botun batması sonucu 9 kaçağın öldüğü göçmen faciasında, 12 kişi gözaltına alındı.

Fethiye'de 9 kaçak göçmenin öldüğü bot faciasına 10 tutuklama, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, lastik botun batması sonucu 9 kaçağın öldüğü göçmen faciasında, 12 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı.

Geçen 3 Ocak'ta Kızılada açıklarından, içinde 15 kaçak göçmenin olduğu değerlendirilen lastik botun battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Sahil Güvenlik botları, uçağı ve helikopteri ile dalış timinin katıldığı arama-kurtarma çalışmaları sonucu, Fethiye'nin 5,5 deniz mili açığında 3'ü kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenazeler, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kaybolduğu değerlendirilen 7 göçmeni arama çalışmalarında, 1 cesede daha ulaşıldı.Botun Fethiye'den çıkışını organize eden şüphelilerin yakalanması için, Fethiye Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği (GİM), Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Muğla GİM Şube Müdürlüğünce çalışma başlattı. Yürütülen teknik takip sonucu İzmir ve Fethiye'de olayla bağlantısı bulunduğu belirlenen 2'si Suriye uyruklu 11 şüpheli, bu hafta başından itibaren çeşitli günlerde yakalanarak gözaltına alındı. Kaçakçılık organizasyonun lideri olduğu öne sürülen Ömer Y.'nin de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kosova'ya kaçmak isterken yakalanmasıyla, gözaltı sayısı 12'ye çıktı. Fethiye'ye getirilen şüpheliler, sorgularının ardından geçen perşembe günü adliyede sevk edildi. Şüphelilerden İ.G., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 11 şüpheli, Fethiye Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Örgüt lideri olduğu öne sürülen Ömer Y. ile birlikte U.S, R.T, A.Ş, S.K, H.A, M.K, A.B. ve Suriye uyruklu Z.A ile M.T. tutuklandı. Şüphelilerden K.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, Suriye uyruklu 1 şüphelinin daha arandığı kaydedildi.


Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:30 Kaynak: DHA
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