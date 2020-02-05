Fethiye'de su samurlarının ekolojisi araştırılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fethiye'de su samurlarının ekolojisi araştırılacak - Son Dakika

Fethiye'de su samurlarının ekolojisi araştırılacak

15 dakika önce

Fethiye'de su samurlarının ekolojisi araştırılacakMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 'Su Samurlarının Işıklar Ülkesindeki Son Yuvası Akgöl' projesi kapsamında nesli tükenme tehlikesi bulunan su samurlarının ekolojisi araştırılacak.

Fethiye'de su samurlarının ekolojisi araştırılacak

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 'Su Samurlarının Işıklar Ülkesindeki Son Yuvası Akgöl' projesi kapsamında nesli tükenme tehlikesi bulunan su samurlarının ekolojisi araştırılacak.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye önderliğinde Fethiye Turizm, Tanıtımı, Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Hayvan Destek ve Eğitim Derneği (HAYDED) işbirliğinde başlatılan projenin tanıtım toplantısı Devlet Su İşleri Fethiye Sosyal Tesisleri toplantı salonunda gerçekleştirildi. Yanıklar Mahallesi'ndeki Akgöl'e yerleştirilecek fotokapanlarla su samurlarının ekolojisinin inceleneceği projenin 1 yıl süreceği kaydedildi.

Toplantıda konuşan, WWF Türkiye temsilcisi Mustafa Önder Ersin, nesli tehlike altındaki su samurunun korunması ve doğaya tekrar adaptasyonunun sağlanması için projeye destek verdiklerini söyledi. Ersin, "Sadece bizler değil hep beraber bu projeleri çoğaltmamız gerekiyor. Bu yıl doğa ve insanın tekrar barışmasını slogan olarak kabul ettik. İnşallah bu projemiz de başarıyla sonuçlanacaktır" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Sülün ise tabiata, üzerinde yaşayan insanların saygı duyarsa tabiatın da insanlara daha yaşanabilir bir ortam sağlayacağını dile getirdi.

Fethiye'de su samurlarının ekolojisi araştırılacak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye, Fethiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kurduğu tesisle yılda 1 milyon çekirge ihraç ediyor
Netflix'ten Türkiye kararı: İlk ay ücretsiz uygulaması kaldırıldı Çığ nedir? Nasıl oluşur? Çığ anında neler yapılmalı? İşte tüm detaylar Türkiye Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 19:35:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fethiye'de su samurlarının ekolojisi araştırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]