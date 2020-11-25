Fethiye'de Ülkü Ocakları fidan dikti - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Ülkü Ocaklarınca Alparslan Türkeş'in doğumunun 103. yıl dönümü dolayısıyla fidan dikimi yapıldı.

"Her genç bir fidan her fidan bir hayat" kampanyasıyla Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkisinde 250 fidan toprakla buluştu.

Fethiye Ülkü Ocakları Başkanı Emre Tekcan, gazetecilere, Türk siyasetinin mümtaz kişiliklerinden merhum Alparslan Türkeş'in doğumunun 103. yılı dolayısıyla Türkiye'de Ülkü Ocakları temsilcilikleri tarafından Alparslan Türkeş adına hatıra ormanları kurulduğunu söyledi.

Muğla'da 1917 fidanın dikiminin gerçekleşeceğini aktaran Türkeş, 250 adet fidanının da Fethiye'de toprakla buluştuğunu kaydetti.

MHP Fethiye İlçe Başkanı Osman Cura ise Ülkü Ocakları Fethiye Temsilciliği tarafından gerçekleşen bu etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Etkinliğe, MHP Seydikemer İlçe Başkanı Mehmet Arıç, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, partililer ve gençler katıldı.