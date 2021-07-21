Üye Girişi
Fethiye'nin nüfusunun bayram tatilinde 1 milyonu aştığı tahmin ediliyor - Son Dakika

Fethiye'nin nüfusunun bayram tatilinde 1 milyonu aştığı tahmin ediliyor

21.07.2021 16:44
Fethiye'nin nüfusunun bayram tatilinde 1 milyonu aştığı tahmin ediliyor, System.String[]

Muğla'nın turistik ilçesi Fethiye'nin Kurban Bayramı tatili süreciyle nüfusunun 1 milyonu aştığı bildirildi.

Muğla'nın turistik ilçesi Fethiye'nin Kurban Bayramı tatili süreciyle nüfusunun 1 milyonu aştığı bildirildi.

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Belediye Başkanı Alim Karaca ile protokol üyeleri Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede görev yapan kolluk kuvvetlerini ziyaret etti.

Fırat, gazetecilere, arife günü Ölüdeniz Mahallesi'ne 52 Bin 460 aracın giriş yaptığını söyledi.

İlçenin en büyük gelir kapısının turizm olduğunu vurgulayan Fırat, "Ne kadar çok turist bölgemize gelirse biz de o kadar çok seviniyoruz. Tahminlerimize göre ilçemizin Kurban Bayramı tatilindeki nüfusu 1 milyonu geçmiş durumda. Jandarma ve emniyet müdürlüğümüzden elde ettiğimiz kayıtlar ve verilere göre çok ciddi rakamlarda ilçemizde misafir ağırlıyoruz. Tatil için misafirlerimizi Fethiye'ye davet ediyoruz. İlçemizin alt yapısı sağlam durumda." ifadesini kullandı.

Alim Karaca ise yaşanan yoğunluk nedeniyle Fethiye nüfusunun 4 kat arttığını dile getirdi.

Normal günlerde ilçe genelinden 160 ton çöp çıkarken bayram tatilinde 468 ton çöp toplandığını aktaran Karaca, tatil bitimine kadar misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için gayret edeceklerini söyledi.

Karaca, ilçedeki turistik tesislerin neredeyse tamamının dolu olduğunu belirterek tatile geleceklere rezervasyon yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu.

Fethiye'nin nüfusunun bayram tatilinde 1 milyonu aştığı tahmin ediliyor
Fethiye'nin nüfusunun bayram tatilinde 1 milyonu aştığı tahmin ediliyor

Kurban Bayramı, Hisarcık, Fethiye, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fethiye'nin nüfusunun bayram tatilinde 1 milyonu aştığı tahmin ediliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Köpeğin sahibi vahşet anlarını anlattı! Üzerinden geçip ezdiği köpeğin can çekişmesine seyirci kalmış 16:47 Köpeğin sahibi vahşet anlarını anlattı! Üzerinden geçip ezdiği köpeğin can çekişmesine seyirci kalmış Türkiye'nin sıcaklık rekoru Cizre'de kırıldı! Termometreler 49 dereceyi gösterdi, sokaklar bomboş kaldı 16:34 Türkiye'nin sıcaklık rekoru Cizre'de kırıldı! Termometreler 49 dereceyi gösterdi, sokaklar bomboş kaldı Çocuk mezarlarını tek tek dolaşıp, balon bağlıyordu! Sosyal medyada yankı uyandıran balon satıcısının sırrı çözüldü 15:41 Çocuk mezarlarını tek tek dolaşıp, balon bağlıyordu! Sosyal medyada yankı uyandıran balon satıcısının sırrı çözüldü
Sıcaklıklar 50 dereceye kadar çıktı! Yetkililer çareyi, drone'larla yağmur yağdırmakta buldu 15:35 Sıcaklıklar 50 dereceye kadar çıktı! Yetkililer çareyi, drone'larla yağmur yağdırmakta buldu Halk otobüsünde taciz skandalı! Otobüste alkol alıp, iki kız kardeşe dehşeti yaşattılar 15:30 Halk otobüsünde taciz skandalı! Otobüste alkol alıp, iki kız kardeşe dehşeti yaşattılar Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları bir an olsun dinmedi! Eşi, 15:17 Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları bir an olsun dinmedi! Eşi, "Beni hiç üzmedin, hakkım helal olsun" diyerek feryat etti
Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan hezimeti itiraf etti: 6 yıldır sürüyor, neler yaşadığımızı kimse bilmiyor 14:14 Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan hezimeti itiraf etti: 6 yıldır sürüyor, neler yaşadığımızı kimse bilmiyor Kardeşe son görev! Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı 13:12 Kardeşe son görev! Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı

Son Dakika Haberleri
16:52 Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik'tan, Stanciu'yu transferine veto: Stanciu'yu, Galatasaray'a satmayacağız
16:29 Karşılaşma olaylı bitti! Boca Juniors'ın oyuncuları, ortalığı savaş alanına çevirdi
16:18 Fenerbahçe, Portekiz'in Haaland'ı olarak gösterilen Beto'yı gözüne kestirdi
15:49 PSV maçına saatler kala, Galatasaray'dan taraftarı coşturacak video!
15:35 Sıcaklıklar 50 dereceye kadar çıktı! Yetkililer çareyi, drone'larla yağmur yağdırmakta buldu
15:16 Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları bir an olsun dinmedi! Eşi, "Beni hiç üzmedin, hakkım helal olsun" diyerek feryat etti
15:06 5 milyon TL'lik transfer! Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşma sağladı
15:02 Dogecoin Mayıs'tan bu yana yüzde 80 değer kaybetti, Elon Musk'a güvenenler yarı yolda kaldı
14:57 Afgan göçmenlerin Türkiye'ye akını çok konuşulmuştu, Göç Araştırma Merkezi başkanı uyardı: Medyanın popülerliğine aldanmayın
14:50 Sokaklardan potalara! NBA'in en değerlisi Giannis'in yaşamı gençlere örnek oluyor
Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik'tan, Stanciu'yu transferine veto: Stanciu'yu, Galatasaray'a satmayacağız Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik'tan, Stanciu'yu transferine veto: Stanciu'yu, Galatasaray'a satmayacağız         
16:53
"Türkiye'ye gelmem" demişti, koşa koşa gelmek zorunda kaldı! İrlandalı turist, derdinin dermanını İstanbul'da buldu         
16:41
Karşılaşma olaylı bitti! Boca Juniors'ın oyuncuları, ortalığı savaş alanına çevirdi Karşılaşma olaylı bitti! Boca Juniors'ın oyuncuları, ortalığı savaş alanına çevirdi         
16:30
Oksijen tüpüne bağlı halde sigara içmek isterken canından oldu Oksijen tüpüne bağlı halde sigara içmek isterken canından oldu         
15:38
Turistleri taşıyan safari aracı kaza yaptı! 1 ölü, 9 yaralı var Turistleri taşıyan safari aracı kaza yaptı! 1 ölü, 9 yaralı var         
15:30
İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt! İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt!         
15:26
5 milyon TL'lik transfer! Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşma sağladı 5 milyon TL'lik transfer! Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşma sağladı         
15:06
Ayrılık görüşmesi yapıldı! Galatasaray bütçenin yüzde 48'ini kaplayan 4 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor Ayrılık görüşmesi yapıldı! Galatasaray bütçenin yüzde 48'ini kaplayan 4 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor         
13:58
Antep fıstığı için hasat zamanı geldi çattı! Bekçilerin, 24 saatlik hırsız nöbeti başladı Antep fıstığı için hasat zamanı geldi çattı! Bekçilerin, 24 saatlik hırsız nöbeti başladı         
11:48
''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu ''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu         
11:43
Marmara adaları doldu taştı! Tatilci akını sonrası nüfus 15 kat arttı Marmara adaları doldu taştı! Tatilci akını sonrası nüfus 15 kat arttı         
11:22
Türkiye'yi hedef aldılar! Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar Türkiye'yi hedef aldılar! Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar         
10:29
Çip talebi artınca, tedarik krizi çözülemedi! Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara veriyor Çip talebi artınca, tedarik krizi çözülemedi! Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara veriyor         
10:21
Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü         
09:44
Sabah kaybettiği ineği, akşam Sabah kaybettiği ineği, akşam "Bir umut bulurum" diyerek gittiği ormanda kesti         
21:33
Geri sayım sürüyor, sadece 4 gün kaldı! Yaşanacakları Astrolog Aysun Koç tek tek anlattı Geri sayım sürüyor, sadece 4 gün kaldı! Yaşanacakları Astrolog Aysun Koç tek tek anlattı         
20:33
Kanye West'le boşanma aşamasındaki Kim Kardashian, cinsellikten soğuduğunu itiraf etti Kanye West'le boşanma aşamasındaki Kim Kardashian, cinsellikten soğuduğunu itiraf etti         
18:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2021 17:01:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fethiye'nin nüfusunun bayram tatilinde 1 milyonu aştığı tahmin ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement