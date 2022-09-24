Yunan televizyonuna çıkan FETÖ beslemesi Enes Kanter'in hedefinde bir kez daha Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı - Son Dakika
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Yunan televizyonuna çıkan FETÖ beslemesi Enes Kanter'in hedefinde bir kez daha Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı

24.09.2022 23:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Birleşmiş Milletler'de (BM) yaptığı konuşma üzerinden hedef alan Fethullahçı Terör Örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Erdoğan'ın gerçekleri çarpıttığını ve Yunanistan'ın mültecilere kollarını açtığını ifade ederek, "Türkiye'de çok sayıda siyasi tutsak var. Benim Türkiye'mde demokrasi yok. O bunların hiçbirinden bahsetmiyor ama Yunanistan'dan bahsediyor" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında Yunanistan'a tepki göstererek, "Biz Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir" demişti.

"ERDOĞAN GERÇEKLERİ ÇARPITIYOR"

FETÖ'cü Enes Kanter, Yunanistan medyasından Alpha TV'ye yaptığı açıklamalarda Erdoğan'ın gerçekleri çarpıttığını söyleyerek Yunanistan'ın mültecilere kollarını açtığını ifade etti.

FETÖ beslemesi Enes Kanter, Yunan televizyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

"BENİM TÜRKİYE'MDE DEMOKRASİ YOK"

Açıklamalarında Kanter, "Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de Yunanistan hakkında söyledikleri kabul edilemez. İnsan haklarına saygı göstermiyor. Türkiye'de çok sayıda siyasi tutsak var. Benim Türkiye'mde demokrasi yok. O bunların hiçbirinden bahsetmiyor ama Yunanistan'dan bahsediyor. Bana göre Yunan halkı ve Yunanistan, tüm göçmenlere kollarını açtı ve onları sıcak bir şekilde karşıladı" dedi.

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Son Dakika Güncel Yunan televizyonuna çıkan FETÖ beslemesi Enes Kanter'in hedefinde bir kez daha Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunan televizyonuna çıkan FETÖ beslemesi Enes Kanter'in hedefinde bir kez daha Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı - Son Dakika
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