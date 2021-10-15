FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş - Son Dakika

Siirt'te, 2019'da FETÖ/PDY operasyonunda eski Siirt İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halidun Eren gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Eren hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tanıklar çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TANIK, İHANETİ ANLATTI

Tanık astsubay Rahmi K.B., Halidun Eren'in 2015'te Siirt Şirvan'da PKK'nın bombalı saldırısında 8 askerin şehit olduğu olayın araştırılması için müdahil olmadığını ileri sürdü. Rahmi K.B, Siirt'te TEM Şube Müdürü Binbaşı K.M ile görev yaptıklarını, saldırı sonrası araştırma yapılmadığını kaydederek, "K.M., konuyu araştırmamız ve peşine düşmemizi engelledi. Ben de konuyu İl Jandarma Komutanı olduğu için Halidun Eren'e anlattım. Ancak K.M'yi görevden almadı" dedi.

Halidun Eren ile o dönem aynı birlikte görev yapan FETÖ üyesi askerlerden Kemal A. ise "Halidun Eren ile yaptığımız görüşmelerde 'acaba bu yaşanan sıkıntılı günler güzel günlerin habercisi mi' diye söylüyordu, kendisinin açığa çıktığını hissediyordu. Ben bu konuşmalardan Halidun Eren'in bu yapıda olduğunu anladım" dedi.

Mustafa D., ise mahkemede komando okulunda olduğu sırada Eren'in de bulunduğu eve gittiğini, burada Fetullah Gülen'in kitaplarının okunduğunu söyledi. Bu arada Eren'in soruşturmayı engellediği için görevden almadığı eski Terör Şube Müdürü olan K.M.'nin de FETÖ üyeliği gerekçesiyle meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Sanık Eren ise, tanık Rahmi K.B.'nin açıklamaları ile ilgili olarak, "Ne istiyormuş ki gereğini yapmadım. O mu karar verecek benim ne yapmam gerektiğine. K.M.'yi tanıyorum. Pek takdir ettiğim bir personel değil, sevdiğim bir personel de değil. Binbaşı, yarbay, astsubay, başçavuş geliyor amirini şikayet ediyor, haksız da sayılmaz söylediklerinde, vatan haini olduğunu düşünmüyorum. Her astsubay geldiğinde bir yarbayı görevden almaya gidersek iş yapamayız. Bunu araştırmak K.M'nin görevi değildi" diyerek kendisini savunmaya çalıştı. Sabah'ın haberine göre tanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın suçu işlediğine dair somut olguların bulunduğu ve suç delillerini karartabileceği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle Eren'in tutuklanmasına karar verdi.

8 ASKER, BOMBALI TUZAKLA ŞEHİT EDİLMİŞTİ

Şırvan'da PKK'nın karayoluna yerleştirdiği uzaktan kumandalı bombanın askeri aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu araçta bulunan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Aktürk, Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli, Uzman Çavuş Barış Akın, Jandarma Er Mehmet Halil Barkın, Jandarma Er Recep Beycur, Jandarma Er Ömer Erüstün, Jandarma Er Bahadır Aydın, Jandarma Er Emre Kaan Arlı şehit olmuştu.