Son Dakika Haberleri: Fetö'den Gözaltına Alınan 11 Havacı İtirafçı Oldu

Fetö'den Gözaltına Alınan 11 Havacı İtirafçı Oldu

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 kişiden 11'i, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu.

Fetö'den Gözaltına Alınan 11 Havacı İtirafçı Oldu, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 kişiden 11'i, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 40 kişi, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Üzeyir Karakülah'a ifade veren şüphelilerden 11'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattı. Şüphelilerin, örgütle bağlantısını bildikleri askerlerin isimlerini verdiği, "mahrem imamları" da teşhis ettiği öğrenildi.

Savcılık sorgusundan sonra Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen itirafçı 11 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı ve kolluğa imza şartıyla serbest bırakıldı.

Hakimlik, diğer şüphelilerden 4'ünün tutuklanmasına, diğerlerinin de adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Aralık'ta FETÖ'nün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 4'ü albay 60 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, bu kişilerden 40'ı gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:45 Kaynak: AA

Güncel
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