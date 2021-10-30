FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik Türkiye genelinde operasyonlar aralıksız devam ediyor. Son olarak gerçekleştirilen operasyonda Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Mahmut K. Ümraniye'de gözaltına alındı.

MAHALLEYE OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Ekim Perşembe günü FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak çalışmalar kapsamında Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

YAKALAMA KARARI VARDI

Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan Fetullah Gülen'in kız kardeşinin oğlu Muhammet Mahmut K.(39) gözaltına alındı. Emniyete getirilerek sorgulaması yapılan Muhammet Mahmut K.'nın, grafiker olarak çalıştığı ve örgütün kripto isimlerinden biri olduğunun tespit edildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muhammet Mahmut K., çarşamba günü adliyeye sevk edildi. Muhammet Mahmut K.'nin adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldığı belirtildi.