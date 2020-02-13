FETÖ elebaşının yeğeni hakim karşısında - Son Dakika

Beykoz'da sahte kimlikle yakalanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen hakim karşısına çıktı. Örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Gülen, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Beykoz'da rutin polis kontrolünde 24 Ekim 2019'da sahte kimlikle yakalanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in kızı Zeynep Gülen'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Zeynep Gülen Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nden SEGBİS yoluyla katılırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Zeynep Gülen, babası Salih Gülen'in Bank Asya'ya para yatırmasını istediğini, babasıyla birlikte bankaya gittiklerini ve babasının hastalığı nedeniyle 'senin adına hesap açalım' dediğini kaydetti. Babasının, 'ben hastanedeyken parayı sen çekersin' dediğini belirten sanık Gülen, kardeşi Fatmanur Gülen'in de kendileri ile birlikte bankaya geldiğini ve onun adına da hesap açıldığını ifade ederek tahliyesini istedi.

Tutuklu sanık Gülen'in ardından söz alan avukatı ise, sanık Zeynep Gülen'in FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni olması dolayısıyla ön yargıya maruz kaldığını, örgütsel bir tavır içerisinde olsa bankaya el koyulduğunda parayı çekeceğini ve müvekkilinin babasının isteği doğrultusunda bankaya para yatırdığını kaydetti.

FETÖ elebaşı Gülen ile akrabalığı olmayıp sürekli Pensilvanya'ya giden insanlar olduğunu ifade eden sanık avukatı, Zeynep Gülen'in 20'li yaşlarında iken Pensilvanya'ya ailesiyle birlikte amcasını ziyarete gittiğini, 15-20 dakika görüştüğünü, o dönemde örgüt değil cemaat nitelendirildiğini belirtti.

Sanığın FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni sıfatıyla birçok ayrıcalık elde edebileceğini ancak liseyi dahi zor bitirdiğini ifade eden avukatı, babası Salih Gülen'in hastalığı ve kendi duruşu nedeniyle hiçbir şekilde örgütün içerisine girmediğini, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Yargılamaya ilişkin görüşünü sorulan duruşma savcısı, sanığın babası Salih Gülen ile kardeşi Fatmanur Gülen'in Bank Asya hesap hareketlerinin incelenmesini ve sanığın sahte kimlikle yakalanmış olması ile suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın babası Salih Gülen ile kardeşi Fatmanur Gülen'in hesap hareketlerinin incelenmesine ve sanığın suçunun vasfı dolayısıyla tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 1 Nisan'a erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, şüphelinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşinin kızı olduğu, 24 Ekim 2019 tarihinde rutin polis kontrolünde Zeynep Setenay Özcan ismine tanzim edilmiş sahte kimlik ile yakalandığı, şüpheli hareketleri üzerine Neşe Ateş isimli kişi olduğunu söylediği ve netice olarak Zeynep Gülen olduğunun anlaşıldığı 25 Ekim 2019'da ise tutuklandığı belirtildi.

Şüphelinin Bank Asya'ya 19 Ağustos 2014'de ilk defa hesap açtırarak 75 bin lira yatırdığının belirtildiği iddianamede yer alan ifadesinde, kişilerin soy adını taşımak dışında örgütle bağlantısının olmadığı, yaklaşık 4 yıldır ailesini reddederek tek başına yaşadığı, geçmiş dönemde ailesiyle beraber Amerika'ya giderek Fetullah Gülen ile ailecek görüştükleri, babasının hastalığı yüzünden Bank Asya'ya para yatırdığını söylediği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Zeynep Gülen'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ ana soruşturması kapsamında incelenen elebaşı Fetullah Gülen'e ait telefon konuşmasında örgüt içerisindeki kişileri Bank Asya'ya yönlendirmesi sonrasında bankaya para yatırdığı anlatılırken, FETÖ'nün ayakta durması için en önemli unsurlardan biri olan Bank Asya'ya para yatırma şeklinde eylemde bulunduğu belirtildi.

Şüpheli Zeynep Gülen'in sahte kimlik ile yakalanması ve talimat sonrası Bank Asya'ya para yatırması dolayısıyla 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

(Mehmet Yusuf Melikoğlu - İrem Demir/İHA)