"FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım" davası - Son Dakika

"FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım" davası

04.11.2020 17:27

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım ile Zafer Çay, Rüştü Karakaya ve Alper Karabulut, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısıyla katıldı.

Duruşmada daha önce alınan ara karar gereği tanık olarak dinlenilmesine karar verilen Nevzat E'nin bilgisine başvuruldu.

Yalova'da FETÖ'cü askerlerden sorumlu mahrem imam olarak görev yaptığını anlatan Nevzat E, sanıklardan Rüştü Karakaya ile 2010 yılı yaz aylarında Yalova'da FEM dershanesinde görüşüp tanıştığını ifade etti.

Bu kişiyi "Şükrü" ismiyle bildiğini ve örgütte öğretmen konumunda olduğunu söyleyen tanık Nevzat E, "Örgütte öğretmen konumumdaydı. Yalova'da örgütün TSK'ya soktuğu askerlere Kur'an, ilmihal dersi vermemizi istedi." dedi.

2010-2016 yılları arasında Yalova Hava Meydan Komutanlığındaki FETÖ'cü askerlerden sorumlu olduğunu ve Rüştü Karakaya'yı en fazla üç kez gördüğünü anlatan Nevzat E, "Kendisiyle daha çok Murat Can görüşürdü. Benim askerlerle irtibatımı kuran kişi de Murat Can'dı." diye konuştu.

Tanık beyanından sonra söz alan sanık Rüştü Karakaya ise tanığın daha önce "pişmanım" şeklinde verdiği ifadeyi hatırlatarak, tanığa ifadesinin doğru olup olmadığını sordu.

İfadesini doğrulayan tanığa başka sorular da soran sanık Rüştü Karakaya'ya, soru sorma şekliyle ilgili tepki gösteren mahkeme heyeti başkanı, "Sen burada sanıksın. Sorgu makamı gibi tanığı sorgulayamazsın. Soruların varsa sor, tanığı sorgulamaya kalkışma." şeklinde uyarıda bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi ve duruşmayı 23 Aralık'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım, örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasında yer aldığı tespit edilen Alper Karabulut ve Zafer Çay ile örgüt üyeliğinden aranan firari Cihat Yıldız ve Hava Kuvvetleri'nde Marmara Bo¨lgesi'ndeki tu¨m astsubay ve uzman c¸avus¸ ru¨tbesindeki o¨rgu¨t u¨yesi askerlerden sorumlu Rüştü Karakaya'nın, "anayasal du¨zeni ortadan kaldırmaya tes¸ebbu¨s etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, Adil Öksüz'ün tero¨r o¨rgu¨tu¨ elebaşı Fetullah Gülen ile go¨ru¨s¸mek için 11 Temmuz 2016'da Amerika'ya gittigˆi ve tekrar do¨nerek darbe giris¸imini hayata gec¸irdigˆi belirtilerek, bulundugˆu yerden havalimanına, sonraki su¨rec¸te de kac¸masına yardımcı olan sanık Alper Karabulut'un kullandığı arac¸la 11 Temmuz 2016'da saat 04.25'te geldigˆinin tespit edildiği kaydediliyor.

Diğer sanıkların da Öksüz'ün kaçışına yardım ettiği ifade ediliyor.

Fetullahçı Terör Örgütü, Karakaya, İstanbul, Temmuz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım' davası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tecrübeli futbolcu Malik Tahirler, enkazın altında saatlerce ölen annesine sarılarak kurtarılmayı bekledi Barcelona, oyuncuların indirime gitmemesi halinde iflas edebilir Son Dakika: Azerbaycan, Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki savaş uçağını düşürdü, 7 köy işgalden kurtarıldı Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Gece kulüpleri ve taksi duraklarını haraca bağlayan "Dumanlar" çetesi çökertildi Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler
Son Dakika: Hacıosman metro hattının Yenikapı istasyonu geçici olarak kapatıldı Son Dakika: Hacıosman metro hattının Yenikapı istasyonu geçici olarak kapatıldı         
17:22
İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti         
17:03
Altının kilogramı 517 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 517 bin 500 liraya geriledi         
16:53
İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı         
16:36
Palamudun tahtını alan hamsi kilosu 20 TL'den kapış kapış satılıyor Palamudun tahtını alan hamsi kilosu 20 TL'den kapış kapış satılıyor         
16:16
Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor         
16:07
ABD'nin yeni başkanını belirleyecek kritik 2 eyalette son durum ABD'nin yeni başkanını belirleyecek kritik 2 eyalette son durum         
15:49
34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı         
15:17
Emrah Apartmanı'ndan Yılmaz Erbek Apartmanı'na taşınan emekli astsubay, depremde yaşamını yitirdi Emrah Apartmanı'ndan Yılmaz Erbek Apartmanı'na taşınan emekli astsubay, depremde yaşamını yitirdi         
15:01
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın yaptığı gaf dünyanın ağzına sakız oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın yaptığı gaf dünyanın ağzına sakız oldu         
14:52
FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi         
14:29
Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi: 60 yaş üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak, sanayi çalışanları 7.00'de iş başı yapacak Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi: 60 yaş üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak, sanayi çalışanları 7.00'de iş başı yapacak         
14:18
Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı         
14:17
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 17:37:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım" davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei