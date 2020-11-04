"FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım" davası - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım ile Zafer Çay, Rüştü Karakaya ve Alper Karabulut, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısıyla katıldı.

Duruşmada daha önce alınan ara karar gereği tanık olarak dinlenilmesine karar verilen Nevzat E'nin bilgisine başvuruldu.

Yalova'da FETÖ'cü askerlerden sorumlu mahrem imam olarak görev yaptığını anlatan Nevzat E, sanıklardan Rüştü Karakaya ile 2010 yılı yaz aylarında Yalova'da FEM dershanesinde görüşüp tanıştığını ifade etti.

Bu kişiyi "Şükrü" ismiyle bildiğini ve örgütte öğretmen konumunda olduğunu söyleyen tanık Nevzat E, "Örgütte öğretmen konumumdaydı. Yalova'da örgütün TSK'ya soktuğu askerlere Kur'an, ilmihal dersi vermemizi istedi." dedi.

2010-2016 yılları arasında Yalova Hava Meydan Komutanlığındaki FETÖ'cü askerlerden sorumlu olduğunu ve Rüştü Karakaya'yı en fazla üç kez gördüğünü anlatan Nevzat E, "Kendisiyle daha çok Murat Can görüşürdü. Benim askerlerle irtibatımı kuran kişi de Murat Can'dı." diye konuştu.

Tanık beyanından sonra söz alan sanık Rüştü Karakaya ise tanığın daha önce "pişmanım" şeklinde verdiği ifadeyi hatırlatarak, tanığa ifadesinin doğru olup olmadığını sordu.

İfadesini doğrulayan tanığa başka sorular da soran sanık Rüştü Karakaya'ya, soru sorma şekliyle ilgili tepki gösteren mahkeme heyeti başkanı, "Sen burada sanıksın. Sorgu makamı gibi tanığı sorgulayamazsın. Soruların varsa sor, tanığı sorgulamaya kalkışma." şeklinde uyarıda bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi ve duruşmayı 23 Aralık'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım, örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasında yer aldığı tespit edilen Alper Karabulut ve Zafer Çay ile örgüt üyeliğinden aranan firari Cihat Yıldız ve Hava Kuvvetleri'nde Marmara Bo¨lgesi'ndeki tu¨m astsubay ve uzman c¸avus¸ ru¨tbesindeki o¨rgu¨t u¨yesi askerlerden sorumlu Rüştü Karakaya'nın, "anayasal du¨zeni ortadan kaldırmaya tes¸ebbu¨s etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, Adil Öksüz'ün tero¨r o¨rgu¨tu¨ elebaşı Fetullah Gülen ile go¨ru¨s¸mek için 11 Temmuz 2016'da Amerika'ya gittigˆi ve tekrar do¨nerek darbe giris¸imini hayata gec¸irdigˆi belirtilerek, bulundugˆu yerden havalimanına, sonraki su¨rec¸te de kac¸masına yardımcı olan sanık Alper Karabulut'un kullandığı arac¸la 11 Temmuz 2016'da saat 04.25'te geldigˆinin tespit edildiği kaydediliyor.

Diğer sanıkların da Öksüz'ün kaçışına yardım ettiği ifade ediliyor.