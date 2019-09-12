Son Dakika Haberleri: Fetö itirafçısı askeri öğrenciye 1 yıl 6 ay hapis
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Fetö itirafçısı askeri öğrenciye 1 yıl 6 ay hapis

1 saat önce

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan askeri lise öğrencisi Cuma S. (21), 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılarak, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Fetö itirafçısı askeri öğrenciye 1 yıl 6 ay hapis, System.String[]

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan askeri lise öğrencisi Cuma S. (21), 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılarak, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Cuma S., duruşmaya Adıyaman Adliyesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Maltepe Askeri Lisesi'nde okuduğunu anlatan Cuma S., "Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Eğitim ve dini vazifelerimi geliştirmek dışında bir eylem içerisinde olmadım. Tüm bildiklerimi samimi ve doğru bir şekilde anlattım. Fotoğraf teşhisleri de yaparak yardımcı olmaya çalıştım. Beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Cuma S.'ye, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan iyi hal ve etkin pişmanlık indirimleri uygulayarak 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

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Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:33 Kaynak: DHA
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