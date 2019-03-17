Son Dakika Haberleri: Fetö'nün İnkar Stratejisi Mehmet Tunç

Fetö'nün İnkar Stratejisi Mehmet Tunç

1 saat önce

FETÖ'nün darbe girişiminde İBB'nin işgaline ve burada çıkan olaylarda 14 kişinin şehit edilmesine sebep olan darbecileri ağırlayarak rehberlik eden eski Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç, tüm suçlamaları inkar etti.

FETÖ'nün darbe girişiminde İBB'nin işgaline ve burada çıkan olaylarda 14 kişinin şehit edilmesine sebep olan darbecileri ağırlayarak rehberlik eden eski Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç, tüm suçlamaları inkar etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:35 Kaynak: Youtube

Mehmet Tunç, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekli Eğitim Görevlisi, 15 Yıldır Dağlarda Taş Arıyor Türkeş'in Oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Yanındayız Yeni Zelanda'da Polis Şefi, "Gururlu Bir Müslümanım" Diyerek Gözyaşlarına Boğuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 13:50:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün İnkar Stratejisi Mehmet Tunç
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]