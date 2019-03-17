Fetö'nün İnkar Stratejisi Mehmet Tunç
1 saat önce
FETÖ'nün darbe girişiminde İBB'nin işgaline ve burada çıkan olaylarda 14 kişinin şehit edilmesine sebep olan darbecileri ağırlayarak rehberlik eden eski Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç, tüm suçlamaları inkar etti.
FETÖ'nün darbe girişiminde İBB'nin işgaline ve burada çıkan olaylarda 14 kişinin şehit edilmesine sebep olan darbecileri ağırlayarak rehberlik eden eski Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç, tüm suçlamaları inkar etti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:35 Kaynak: Youtube
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