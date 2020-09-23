FETÖ'nün sözde "Kayseri sıkıyönetim komutanı"nın yeniden yargılandığı davada karar - Son Dakika

FETÖ'nün sözde "Kayseri sıkıyönetim komutanı"nın yeniden yargılandığı davada karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sözde Yurtta Sulh Konseyince hazırlanan listede adı "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı tümgeneral İsmail Yalçın'a, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı...

FETÖ'nün sözde

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sözde Yurtta Sulh Konseyince hazırlanan listede adı "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı tümgeneral İsmail Yalçın'a, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada 14 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında tutuklu sanık Yalçın ve avukatı hazır bulundu. Duruşmayı müşteki Cumhurbaşkanlığı avukatı da takip etti.

Savcı, önceki mütalaasını yineleyerek, sanık Yalçın'ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutukluluğunun devamını istedi.

Sanık, esasa ilişkin savunmasında, önceki savunmalarını yineledi.

Yalçın, 15 Temmuz öncesi izne ayrıldığını, bu tarihte İstanbul'da bir düğüne katıldığını, düğünde birçok komutanın da bulunduğunu söyledi.

Darbe teşebbüsünün ardından burada toplantı yaptıkları esnada, darbe teşebbüsünde bulunan askerlerce derdest edildiklerini ileri süren Yalçın, daha sonra kendisinin de aralarında bulunduğu bir grubun Fenerbahçe Orduevi'ne götürülerek, burada bir müddet tutulduklarını iddia etti.

Kayseri Valiliğinden mahkemeye ulaşan, "darbe teşebbüsü gecesi Kayseri Valiliğinde kriz masasının oluşturulduğu ve bunun başında yer alan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'nın yaklaşık 10 defa aramasına rağmen, kendisinin telefona cevap vermediği" iddiasına ilişkin Yalçın, o gece darbe teşebbüsünde bulunan askerlerce alıkonulduğunu, başlarında eli silahlı asker bulunduğu ve el konulduğu için telefona cevap veremediğini öne sürdü.

"Yurtta Sulh Konseyi" tarafından oluşturulan atama listesinde kendisinin "Kayseri sıkıyönetim komutanı, vali ve belediye başkanı" olarak görevlendirilmesinden haberdar olmadığını savunan Yalçın, bu listeden Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdiği esnada haberdar olduğunu iddia etti.

O gece 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan kalkan 8 kargo uçağından 16 Temmuz sabahı dönemin Kayseri Valisi ile yaptığı telefonda haberdar olduğunu savunan sanık Yalçın, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütle hiçbir irtibatım ve iltisakım yoktur. Vatan hainliği ve üyelik istinadlarını üzerime çivi ile çaksanız yine de yapıştıramazsınız. Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasını 37 yıl şerefe taşıdım. Vatanıma, milletime, devletime etmiş olduğum askerlik yeminine hep sadık kaldım. 50 aydır suçsuz yere tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Yalçın'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında sözde Yurtta Sulh Konseyince hazırlandığı belirtilen listede adı "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı İsmail Yalçın, 17 Temmuz 2016'da İstanbul'dan Kayseri'ye gelirken kent girişinde gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık Yalçın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yargılamanın eksik yürütüldüğü gerekçesiyle sanık Yalçın'a, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararını bozarak, dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

Daire, bozma ilamında, yerel mahkemeden, sanık Yalçın'ın İstanbul'da derdest edildiği ileri sürülen düğünde yargılanan sanıkların dosya içeriğinin istenmesi ve 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında görevli bazı kişilerin, sanık hakkında ifadesinin olup olmadığının sorulmasını istemişti.

Fetullahçı Terör Örgütü, Kayseri, Temmuz, Darbe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün sözde 'Kayseri sıkıyönetim komutanı'nın yeniden yargılandığı davada karar - Son Dakika

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