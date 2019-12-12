FETÖ'nün sözde "TSK mahrem imamı" tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün sözde 'TSK mahrem imamı' tutuklandı - Son Dakika

FETÖ'nün sözde "TSK mahrem imamı" tutuklandı

6 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan FETÖ'nün sözde TSK mahrem imamı tutuklandı.

FETÖ'nün sözde

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan FETÖ'nün sözde TSK mahrem imamı tutuklandı.


Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ilçede örgütle iltisakından dolayı kapatılan eğitim kurumu eski çalışanları olan şüphelilerden FETÖ'nün TSK mahrem imamı M. Y. ikametinin önünde yakalandı. FETÖ'nün askeri ve polis okulu öğrencileri sorumlusu S.T. ise, Van ilinde ikamet ettiği tespit edilmesi üzerine Van'da yapılan operasyonla çalıştığı yerde yakalandı. Her 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Bandırma, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:22 Kaynak: İHA
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