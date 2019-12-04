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FETÖ'nün 'TÜBİTAK yapılanması'na operasyon: 9 gözaltı
7 saat önce
KOCAELİ'nde FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesi yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, 9 eski kurum çalışanı gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:00 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nde FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesi yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, 9 eski kurum çalışanı gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesindeki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi. Örgütün 'TÜBİTAK yapılanması'nda yer aldığı tespit edilen 9 eski çalışan, Kocaeli, Diyarbakır, Yalova ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.
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