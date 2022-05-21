FETÖ'nün yeniden yapılanması operasyonunda 15 tutuklama - Son Dakika
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FETÖ'nün yeniden yapılanması operasyonunda 15 tutuklama

21.05.2022 11:24

FETÖ'nün yeniden yapılanması operasyonunda 15 tutuklama Konya'da FETÖ Silahlı Terör Örgütünün örgüt tabanını korumak için yeniden yapılandığı hakkında devam eden soruşturma çerçevesinde Konya ve Ankara'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 15'i tutuklandı.

FETÖ'nün yeniden yapılanması operasyonunda 15 tutuklama

KONYA - Konya'da FETÖ Silahlı Terör Örgütünün örgüt tabanını korumak için yeniden yapılandığı hakkında devam eden soruşturma çerçevesinde Konya ve Ankara'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 15'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlarla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce aylar süren takip sonucunda Ankara ve Konya'da 10 Mayıs 2022 tarihinde 24 şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin, mütevelli denilen esnafla kısa süren görüşmeler yaparak örgüte finansal destek sağladığı, haklarında işlem yapılmış olan örgüt üyeleri veya yakınları ile sokak, park gibi kalabalık ortamlarda buluşmalar yaparak döviz-para verdiği, örgüt olarak 'muavenet' şeklinde adlandırılan maddi yardımlarda bulunduğu anlaşıldı. Örgüt adına faaliyetleri yürüten firari emniyet mahrem imamlarının örgüt üyeleriyle 'internet tabanlı programlardan görüştükleri, kullandıkları programları 10 dakika içerisinde silme şeklinde ayarladıkları belirlendi. Yapılan aramalarda çeşitli ülkelere ait yüksek miktarda döviz, propaganda amaçlı kullanılan çok sayıda örgütsel yayın ve dijital materyal elde edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Konya Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 15'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9 zanlı adli kontrol ile serbest bırakıldı.

FETÖ'nün yeniden yapılanması operasyonunda 15 tutuklama
FETÖ'nün yeniden yapılanması operasyonunda 15 tutuklama
FETÖ'nün yeniden yapılanması operasyonunda 15 tutuklama
FETÖ'nün yeniden yapılanması operasyonunda 15 tutuklama

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KONYA'DA FETÖ OPERASYONUNA 15 TUTUKLAMA KONYA'DA FETÖ OPERASYONUNA 15 TUTUKLAMA 3 İLDE DÜZENLENEN FETÖ OPERASYONUNDA 7 TUTUKLAMA 3 İLDE DÜZENLENEN FETÖ OPERASYONUNDA 7 TUTUKLAMA
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün yeniden yapılanması operasyonunda 15 tutuklama - Son Dakika


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