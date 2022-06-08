FETÖ/PDY Terör Örgütünün akademik yapılanmasına yönelik operasyonlarda 9 gözaltı - Son Dakika
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FETÖ/PDY Terör Örgütünün akademik yapılanmasına yönelik operasyonlarda 9 gözaltı

08.06.2022 12:17
FETÖ/PDY Terör Örgütünün akademik yapılanmasına yönelik operasyonlarda 9 gözaltı

FETÖ/PDY Terör Örgütünün akademisyen yapılanmasına ve örgüt iltisaklılarına yönelik Bitlis ve Gaziantep'te yapılan operasyonlarda 9 şahıs gözaltına alındı.

FETÖ/PDY Terör Örgütünün akademisyen yapılanmasına ve örgüt iltisaklılarına yönelik Bitlis ve Gaziantep'te yapılan operasyonlarda 9 şahıs gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Bitlis Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünin örgütün sözde "Akademisyen Yapılanması" içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen, operasyonel hatlar üzerinden mahrem imamlarla irtibatları olduğu tespit edilen ve ifadelerde adı geçen 4'ü aktif öğretim görevlisi, 4'ü aktif öğretim üyesi, 1'i aktif okutman, 1'i aktif uzman, 1'i aktif doçent, 1'i aktif bilgisayar işletmeni olmak üzere toplamda 12 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen, MASAK raporunda örgüt ile iltisakı tespit edilen (şirket adına iltisaklı kurum ve şahıslarla para transferleri ve taşınmazın usulsüz devri), Bank Asya'da hesabı olduğu tespit edilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, KHK ile kapatılan okullarda eğitim kaydı bulunan 2 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 şahıs olmak üzere, ülke genelinde toplam 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara ise devam edildiği bildirildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ/PDY Terör Örgütünün akademik yapılanmasına yönelik operasyonlarda 9 gözaltı - Son Dakika

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