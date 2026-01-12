FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı

KONYA'da 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan 9 yıldır aranan A.U.A., kardeşi adına düzenlenmiş kimlikle saklandığı evde yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Hakkari 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 2017 yılından bu yana hakkında yakalama kararı bulunan A.U.A.'nın Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne annesini yolcu etmeye geldiğini tespit etti. Bölgeye sevk edilen ekipler ulaşana kadar, A.U.A., terminalden ayrıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, A.U.A.'nın 6 Ocak akşam saatlerinde yanında bir kadınla tekrar Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geldiğini saptadı. Burada ekiplerin kimlik kontrolünde A.U.A.'nın, kardeşi M.A.'nın kimliğini gösterdiği ve M.A. hakkında da herhangi bir yakalama kararı olmadığı için serbest bırakıldığı anlaşıldı. Araştırmasını derinleştiren polis, M.A.'nın aynı saatlerde aracıyla şehrin başka bir noktasında olduğunu belirledi. Bunun üzerine ekipler, A.U.A.'nın kardeşi M.A.'nın kimliğini kullandığı ortaya çıkardı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Polis ekipleri, izini sürdüğü A.U.A.'nın, kardeşi M.A.'nın bilgileriyle bir otelde konakladığı ancak 'Cenazem var' diyerek ücretini peşin ödediği otelden erken ayrıldığını belirledi. Şüphelinin yanındaki kadın Antalya'ya gitmek üzere terminale gelince ekipler harekete geçti. Polis, kadının taksiyle geldiği adresi tespit etti. Şüphelinin Sille Mahallesi'nde bir evde saklandığı saptandı. Ekiplerin evin çevresindeki kontrolünde, şüphelinin kullandığı araç tespit edildi. Ev sahibinin de FETÖ üyeliğinden kaydı olduğunun anlaşılması üzerine savcılık talimatıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda A.U.A. gözaltına alındı. Ekiplerin aramalarında A.U.A.'nın kardeşine ait kimlik ve kardeşinin bilgilerini içeren dokümanlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.U.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.U.A.'ya yer temin eden 1 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.