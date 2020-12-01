Fevzi Çakmak bulvarının 20 yıllık asfaltı yenileniyor - Son Dakika

Fevzi Çakmak bulvarının 20 yıllık asfaltı yenileniyor

01.12.2020 13:14
Fevzi Çakmak bulvarının 20 yıllık asfaltı yenileniyor, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, kent genelinde yürütülen son asfaltlama çalışmalarını denetledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, kent genelinde yürütülen son asfaltlama çalışmalarını denetledi.

Aktoprak-Erikli ile Beykent'te yapılan faaliyetleri ve Fevzi Çakmak Bulvarı'nda 20 yıllık asfaltının yenilenmesini inceleyen Şahin, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yol ve su medeniyettir" düsturuyla hareket ederek şehri şantiyeye çevirdikleri ve asfaltlamalara hız kesmeden devam edildiğini aktardı.

Büyükşehir Belediyesi şehrin dört bir yanında gerek altyapı gerekse üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tamamlanan Aktoprak ile Erikli Kırsal Mahallesi arasında yapılan bin 600 metrelik sıcak asfaltlama çalışmasını, Beykent'te bölgede bulunan Çamlıtepe, Beykent, Gaziler ile Alparslan Mahallesi'ni birbirine bağlayan ve ana arter durumundaki 4 Nolu Cadde'de yapılan 50 metreye genişletme, asfalt yenileme, kavşak düzenlenme ile yeni kaldırım, bisiklet yolu yapım çalışmalarını inceledi. Öte yandan Başkan Fatma Şahin, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda planlanan 800 metrelik asfalt ve kaldırım yenileme faaliyetinin ilk etap çalışmalarını ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri tarafından yapılan yenileme çalışmaları hakkında bilgi alan Fatma Şahin, bölge esnaflarının ve vatandaşların memnuniyetlerini sordu, sohbet etti. İncelemeler sonrası açıklama yapan Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Su ve yol medeniyettir" düsturundan hareketle çalışmalarını sürdüreceklerini, şehrin eskiyen ve deforme olan yol ve kaldırımlarının yenilenmeye devam edeceklerini, bu doğrultuda şehri koca bir şantiyeye çevirerek daha modern ve konforlu yollar için çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde, 25 Aralık Devlet Hastanesi'nin bulunduğu kavşaktan Kalyon Kavşağı istikametinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 800 metrelik yol yenileme ve kaldırım çalışması 2 etap üzerinden yapılacak. 20 yıllık asfaltın ilk 400 metrelik bölümü yenilenirken, kaldırımlar bazalt taşla yeniden tamamlandı. Şehirdeki diğer bisiklet yollarının bağlantısı niteliğinde olacak yeni bisiklet yolu hazırlanırken, çalışmalar şehir trafiğini aksatmayacak şekilde programlanıyor.

"Çalışmaları yolların daha sakin olduğu zamanlar vatandaş odaklı yapıyoruz"

Saha incelemesi sonrası konu hakkında açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, pandemi döneminde önemli ve zor günlerden geçildiğini ama krizi fırsata çevirerek çalışmaların sürdüğünü aktararak, "Çalışmalarda yolların daha sakin olduğu zamanları planlayarak vatandaş odaklı yapıyoruz. Nerede ne ihtiyaç varsa takım ruhuyla ve gayretle çalışıyoruz. Burada en önemli şey vatandaşın memnuniyeti. Rahat bir şekilde ihtiyaçlarını giderecekleri kaldırım mesafelerini koymayı hedefledik. Daha da önemlisi biz artık bisikleti ve bisiklet yolunu yaparak, yeni ulaşımın en önemli altlığı olarak görüyoruz. Özellikle sera gazı salınımını azaltmak, ulaşımda çeşitliliği arttırmak için bisikleti teşvik etmemiz lazım. Her yerde de bisiklet yolu yapıyoruz. Pandemide her krizin fırsatları var diye yoğun olan tüm semtlere girdik ve şantiyeye çevirdik şehri. Bu bir ekip ve takım işi. Herkes kazanıyor, şehir kazanıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Fevzi Çakmak bulvarının 20 yıllık asfaltı yenileniyor
Fevzi Çakmak bulvarının 20 yıllık asfaltı yenileniyor
Fevzi Çakmak bulvarının 20 yıllık asfaltı yenileniyor
Fevzi Çakmak bulvarının 20 yıllık asfaltı yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin, Gaziantep, Bisiklet, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Fevzi Çakmak bulvarının 20 yıllık asfaltı yenileniyor - Son Dakika


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