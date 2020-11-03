Feyzioğlu: Betondan, demirden çalan kim varsa peşine düşülmesi lazım - Son Dakika

Feyzioğlu: Betondan, demirden çalan kim varsa peşine düşülmesi lazım

03.11.2020 19:58
Feyzioğlu: Betondan, demirden çalan kim varsa peşine düşülmesi lazım, System.String[]

İZMİR'de 6.6, büyüklüğündeki depremde yıkılan ve hasar gören binaları bulunduğu bölgeleri gezip, yetkililerden bilgi alan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Betondan, demirden çalan kim varsa peşine düşülmesi lazım" dedi.

İZMİR'de 6.6, büyüklüğündeki depremde yıkılan ve hasar gören binaları bulunduğu bölgeleri gezip, yetkililerden bilgi alan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Betondan, demirden çalan kim varsa peşine düşülmesi lazım" dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, depremden etkilenen avukatların durumuna ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere geldiği İzmir'de yıkılan binaları gezdi. Feyzioğlu'na Karşıyaka Spor Kulübü Sicil Kurulu üyesi Emre Sarıgedik de eşlik etti. Feyzioğlu, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Betondan, demirden çalan kim varsa peşine düşülmesi lazım. Bir bildirim oldu ve bunun gereğini yerine getirmediyse kim ihlal ettiyse onun peşine düşülmesi gerek" dedi.

3 yaşındaki Ayda Gezgin'in Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra sağ olarak kurtarıldığı sırada kendisinin de İzmir'de olduğunu belirten Feyzioğlu, "İzmir bizi böyle bir müjde ile karşıladı. Bir can kurtarmanın mutluluğu, başka hiçbir ödülde olamaz. Devlete burada muazzam görevler düşmekte" diye konuştu.'AVUKAT BÜROLARININ BULUNDUĞU BİNALAR YIKILMIŞ'Depremde zarar gören İzmir Adliyesi'ne de değinen Feyzioğlu, "Adliyenin birbirinden bağımsız binaları var. Bunlardan bazıları ağır hasar görmüş. Ağır hasar görmüş binalar kapatılmış durumda. Diğer kesimlerde ise faaliyetler yürüyor. Canla başla adliye faal hale getirilmiş.Ama adliyenin faal hale getirilmesi, adalet hizmetinin eksiksiz verilebildiği anlamına gelmiyor. Adliyenin etrafında yüzlerce avukat bürosunun bulunduğu onlarca bina ya yıkılmış ya da içine girilmesi sakıncalı olacak derecede hasarlı. Şu ana kadar elimizde yaklaşık 800 avukatın bürosuna giremediğine dair bilgi var. Hakimler ve Savcılar Kurulu kanunların kendisine verdiği tek yetki şu; 'Tavsiye kararıyla, duruşmaları avukatların mazeretli olması sebebiyle erteleyin' dedi. Dava açacaksanız süreniz işliyor ve büronuza giremiyorsunuz. Kasanızda müvekkilinizin size verdiği senet var icraya koyacaksınız ama senede ulaşamıyorsunuz. Dava açmak için dosyayı hazırlamışsınız belgeniz büroda giremiyorsunuz. Ne yapılması lazım; süre de işliyor, meclisimizin derhal bu hafta içerisinde bir kanun çıkarması lazım. Asgari bir ay süreyle hak düşürücü sürelerin, zaman aşımı sürelerinin durduğuna dair bir hükme ihtiyacımız var. Aksi takdirde vatandaşlarımız hak kaybına uğrayacaktır" dedi.'KONTEYNER MOBİL OFİS YAPIYORUZ'

Türkiye Barolar Birliği olarak İzmir Barosu'yla işbirliği içinde, bir alana yeteri kadar konteyner mobil ofis yapacaklarını belirten Feyzioğlu, "Meslektaşlarımız avukatlık faaliyetlerini sürdürebilmeleri için adliyenin yanında bir araziyi bulduk, konteynerlerimizi yerleştiriyoruz. Baromuzla birlikte orada hizmet vereceğiz. Bunların muhakkak süreçte peşine düşülmeli ki bundan sonra tekrarı olmasın. Türkiye deprem bölgesi bunu biliyoruz adli yönden de mühendislik yönünden de şehircilik yönünden de peşine düşmek lazım" diye konuştu.


Feyzioğlu: Betondan, demirden çalan kim varsa peşine düşülmesi lazım
Feyzioğlu: Betondan, demirden çalan kim varsa peşine düşülmesi lazım
Feyzioğlu: Betondan, demirden çalan kim varsa peşine düşülmesi lazım
Feyzioğlu: Betondan, demirden çalan kim varsa peşine düşülmesi lazım
Feyzioğlu: Betondan, demirden çalan kim varsa peşine düşülmesi lazım
Feyzioğlu: Betondan, demirden çalan kim varsa peşine düşülmesi lazım
Feyzioğlu: Betondan, demirden çalan kim varsa peşine düşülmesi lazım

Türkiye Barolar Birliği, Metin Feyzioğlu, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Feyzioğlu: Betondan, demirden çalan kim varsa peşine düşülmesi lazım - Son Dakika


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