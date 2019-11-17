Son Dakika Haberleri: Feyzioğlu: "Türkiye'nin milli füze hava savunma sistemine ihtiyacı var"
Son Dakika Güncel Feyzioğlu: 'Türkiye'nin milli füze hava savunma sistemine ihtiyacı var' - Son Dakika

Feyzioğlu: "Türkiye'nin milli füze hava savunma sistemine ihtiyacı var"

6 saat önce

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Artık en ileri teknolojiyle üretim ekonomisine geçmeliyiz.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Artık en ileri teknolojiyle üretim ekonomisine geçmeliyiz. Bu ülkeden çıkan maden neyse ona dayalı sanayileşmeliyiz, ona öncelik vermeliyiz." dedi.

İstanbul Suriçi Grubu Derneği tarafından Topkapı Akgün Otel'de gerçekleştirilen "Suriçi Buluşmaları"nda konuşan Feyzioğlu, Türkiye'nin temel sorunlarının terör, Suriye ve PKK koridoru, ekonomi, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesi olduğunu anlattı.

Feyzioğlu, bu sorunlara çözüm olarak şunları söyledi:

"Hukukun üstünlüğünü sağlamak, herkesin adalete sığındığında güven duymasını temin ederek bu milletin asli ferdi olduğunu hissettirmek. Bunu hisseden herkesin bu duyguyu gurur duygusu şeklinde evlatlarına geçirmesini sağlamak ve böylece milli bilinci yıkılmaz hale getirmek. İkinci olarak, liyakat konusu. Yani layık olanın layık yere gelmesi, idari yapıda liyakat, işin ehline verilmesi. Üçüncüsü ise ve en temel çözüm olan eğitim konusu. Sadece öğretim değil, özellikle eğitimin altını çiziyorum. Artık en ileri teknolojiyle üretim ekonomisine geçmeliyiz. Petrole dayalı sanayileşme, fabrika kurduğumuzu sanarken bizi dışarı daha bağımlı hale getiriliyor. Bu ülkeden çıkan maden neyse ona dayalı sanayileşmeliyiz, ona öncelik vermeliyiz. Tarımımızı, hayvancılığımızı yerden kaldırıp, yanına tarıma, hayvancılığa dayalı sanayiciliği kurup, göçü tersine çevirmek zorundayız."

Feyzioğlu, "TSK 8 gün içerisinde imkansız diye gördüklerin yaptı. Bölgeyi kontrol altına aldı, güvenli bölgeyi kurdu. Aynı 8 günde hem ABD hem de Rusya'yla oturup mutabakat imzaladı." dedi.

Cenevre'de şu anda Suriye anayasası yazıldığını ifade eden Feyzioğlu, o bölgede emperyalistlerin emellerinden vazgeçmeyeceğini, Suriye ile ortak menfaatlerin konuşulması gerektiğini savunarak, "Devletler arası dostluk, düşmanlık olmaz, devletlerin ve milletlerin milli menfaatleri olur." ifadelerini kullandı.

İstanbul Suriçi Derneği Başkanı Nedim Abi ise dernek olarak ülke meselelerine hep duyarlı olduklarını dile getirdi.

Bugün davet ettikleri Feyzioğlu'nun terör örgütlerine karşı mücadele ettiğini kaydeden Abi, "Feyzioğlu, 'Ben buradayım' diyor. 'FETÖ'ye, PYD'ye, PKK'ya karşı duruyorum' demektedir. Bu cümle çok önemlidir." dedi.

Feyzioğlu: Türkiye'nin milli füze hava savunma sistemine ihtiyacı var

Türkiye Barolar Birliği, Metin Feyzioğlu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:46 Kaynak: AA
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