FGM Yapı, İnşaat Sektöründeki Canlanmaya Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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FGM Yapı, İnşaat Sektöründeki Canlanmaya Dikkat Çekiyor

FGM Yapı, İnşaat Sektöründeki Canlanmaya Dikkat Çekiyor

Son dönemde inşaat sektöründe gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat üretim endeksi Kasım 2024'te yıllık bazda %14,4 artış gösterdi. Bu büyüme, sektörün geleceğine dair olumlu sinyaller verirken, konut talebinin de artarak devam ettiğini gösteriyor.

04.03.2025 16:10
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FGM Yapı, sektörün dinamiklerini yakından takip ederek, yatırımcılar ve konut alıcıları için en uygun koşulları sunmaya odaklanıyor. Son dönemde artan inşaat maliyetleri ve kredi faizlerine rağmen, konut satışlarında esnek ödeme seçenekleri ve yatırımcı dostu yaklaşımlar öne çıkıyor. Piyasada peşin alımlarda yapılan indirimler ve uzun vadeli ödeme planları, gayrimenkul sektörünün canlanmasına katkı sağlıyor.

Özellikle lüks konut segmentinde yaşanan büyüme, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. İstanbul'un prestijli lokasyonlarında faaliyet gösteren FGM Yapı, sunduğu özel ödeme fırsatlarıyla alıcılarına avantaj sağlamaya devam ediyor. Konut alımında peşinat tutarları ve vade seçenekleri, sektördeki finansal dengeleri de şekillendiriyor.

İnşaat sektöründe yaşanan bu olumlu gelişmeler, hem yatırımcıların hem de konut alıcılarının kararlarını etkiliyor. FGM Yapı, sürdürülebilir ve yüksek kaliteli yaşam alanları inşa etme vizyonuyla, sektördeki gelişmeleri yakından takip etmeye ve müşterilerine en iyi çözümleri sunmaya devam ediyor.


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