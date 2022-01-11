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Fiat Egea'nın yeni modeli "Cross Wagon" satışa çıkıyor - Son Dakika

Fiat Egea'nın yeni modeli "Cross Wagon" satışa çıkıyor

11.01.2022 12:11
Fiat Egea'nın yeni modeli "Cross Wagon" satışa çıkıyor

Fiat Egea'nın en yeni modeli "Cross Wagon" bu ay satışa çıkıyor.

Fiat Egea'nın en yeni modeli "Cross Wagon" bu ay satışa çıkıyor.

TOFAŞ açıklamasına göre, Egea model ailesine yeni bir üye daha eklendi. Son 6 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen model ailesi, beşinci gövde tipi olan "Egea Cross Wagon"un da aileye katılmasıyla birlikte otomobil müşterilerinin beklentilerini daha geniş bir yelpazede karşılayacak.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, Fiat Egea ailesinin yeni üyesi Cross Wagon'un, bu aydan itibaren Avrupa pazarlarında RED versiyonu ile satışta olacağını belirtti.

Cross Wagon'un, Türkiye'de ailenin diğer üyeleri gibi en güncel teknolojik özelliklerle satışa sunulduğunu aktaran Aytaç "2022 yılına hızlı bir giriş yapıyor ve ailenin diğer üyeleri gibi Tofaş'ta geliştirilerek üretilen Egea Cross Wagon ile müşterilerimizi yine çok beğenileceğine inandığımız bir modelle buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Aytaç, en ileri sürüş teknolojileri ile donatılmış, tasarım ve fonksiyonellikten ödün vermeyen Egea ailesinin sunduğu fiyat-fayda dengesiyle çok iddialı olduğunu ve 6 senedir müşterilerin birinci tercihi olmaya devam ettiğini bildirdi.

Pazarın güçlü oyuncusu Egea sedanın haricinde, hatchback modelinin segmentindeki başarısını korurken, station wagon modelinin yüzde 86'lık bir payla segmentini domine ettiğini vurgulayan Aytaç, şun değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz sene tüketiciyle buluşturduğumuz Egea Cross da diğer aile üyeleri gibi çok sevildi ve pazara sunulduğu yıl yaklaşık 20 bin adetlik satış rakamına ulaştı. Türkiye otomotiv tarihinin en başarılı modellerinden biri olan Egea'nın, lansmanından bu yana 345 bin adedi geçen toplam satış rakamı da model ailesinin gücünü yansıtıyor. Sadece 2021 yılında pazarda 71 bin adedin üzerinde satış rakamına ulaşan Egea Ailesi'nin yepyeni üyesi Cross Wagon'un kendi segmentini yaratacağına ve model ailesini daha da güçlendireceğine inanıyorum."

Özgün tasarım, farklı stil ve station wagon fonksiyonelliği

Açıklama verilen bilgiye göre, Fiat Egea ailesinin yeni üyesi Cross Wagon, fonksiyonellik ve şıklığı tek bir potada birleştiriyor. Yeni bir hedef kitleye yönelik, SUV görünümünde, station wagon rahatlığındaki Cross Wagon, Lounge donanım seviyesi ile tercih edilebiliyor. Cross Wagon, 550 litrelik bagaj kapasitesi, yüksek sürüş pozisyonu sunan gövde mimarisi ile outdoor aktivitelerini sevenler, kalabalık aileler ve hobi sahiplerinin tercihi olacağının da sinyalini veriyor.

Egea Cross Wagon'un yerden yüksekliği süspansiyon yapısı, jant ve lastik ölçüleriyle Station Wagon gövde tipine göre 35 milimetre artıyor. Egea Cross'ta olduğu gibi Cross Wagon da tasarımsal detaylarıyla fark yaratıyor. Otomobilin crossover detayları çamurlukların etrafındaki gövde kaplamaları ile başlayarak yanlarda ve ön tarafta da devam ediyor. Cross Wagon'un kaslı ön ve arka tamponu, yan marşpiyelleri, 17 inç elmas kesim jantları ve özel tavan rayları da ona güçlü ve gösterişli bir görünüm sağlıyor.

Anahtarsız ve kablosuz kullanıcı deneyimi

Egea Cross Wagon'da gelişmiş bağlanabilirlik çözümleri ve 10 inç dokunmatik ekrana sahip beşinci nesil UConnect 5 multimedya sistemi yer alıyor. Kullanıcılarına pratik ve kullanışlı bir sürüş deneyimi sunmaya hazırlanan modelde, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip olan beşinci nesil Uconnect 5, kişiselleştirilebilir profillerle 5 adede kadar konfigürasyonu saklama olanağı yer alıyor.

Multimedya sistemi, tıpkı ailenin diğer üyelerinde olduğu gibi aynı anda iki telefonu bluetooth üzerinden bağlama olanağı da sunuyor. Egea Cross Wagon Lounge, 10 inç dokunmatik ekranının yanı sıra, standart olarak sunduğu anahtarsız giriş-çalıştırma ve kablosuz şarj özelliği sayesinde kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Egea Cross Wagon, aynı zamanda tüm Egea ailesi gibi sınıfının en zengin güvenlik özelliklerini de kullanıcısına sunuyor. "Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Akıllı Hız Asistanı, Şerit Takip Sistemi, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, Akıllı Uzun Far, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve ön park sensörleri" gibi özellikler sunan Cross Wagon yenilikçi ve modern bir yapı sergiliyor.

Fiat showroom'larında ocak ayının sonunda yerlerini alacak Egea Cross Wagon'lar, çevrim içi satış kanalı "https://online.fiat.com.tr/" üzerinden 11- 31 Ocak'ta ön satış dönemi boyunca, 419 bin 900 bin TL'den başlayan kampanyalı fiyatla satışa sunulacak.

Fiat Egea'nın yeni modeli Cross Wagon satışa çıkıyor
Fiat Egea'nın yeni modeli Cross Wagon satışa çıkıyor

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Otomobil, Türkiye, Tofaş, Fiat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fiat Egea'nın yeni modeli 'Cross Wagon' satışa çıkıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fiat Egea'nın yeni modeli "Cross Wagon" satışa çıkıyor - Son Dakika
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